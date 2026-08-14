Gobierno aragonés y empresas concesionarias impulsan la modernización de la red de ITV con 17 millones de inversión

La directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños, durante la inauguración de la ITV de Albarracín. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Mejora de las Instalaciones de Inspección Técnica de Vehículos 2020-2030 supondrá una inversión de unos 17 millones de euros en la comunidad. Un programa que va destinado a reforzar la calidad del servicio público, acercar la inspección a los ciudadanos y mejorar la seguridad vial en todo el territorio aragonés.

Este plan se ejecuta por parte de las empresas concesionarias del servicio de inspección técnica de vehículos en Aragón tras la prórroga de las concesiones hasta el 31 de diciembre de 2030.

El plan actual supone "la mayor transformación de la red pública de ITV de Aragón de los últimos años y contempla la construcción de nuevas estaciones, la reforma de instalaciones existentes, la renovación integral de maquinaria y la ampliación de horarios y días de atención al público", ha indicado la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños.

NUEVE NUEVAS ESTACIONES

Uno de los principales ejes de actuación ha sido la ampliación de la red de estaciones fijas de ITV mediante la creación de nueve nuevas instalaciones distribuidas por diferentes comarcas aragonesas. Actualmente ya se encuentran en servicio las nuevas estaciones de Albarracín, Graus, Sariñena, La Puebla de Híjar y Daroca, así como nuevos edificios en las ya existentes de Tarazona y Ejea de los Caballeros, permitiendo que miles de ciudadanos puedan realizar las inspecciones obligatorias sin necesidad de desplazamientos prolongados.

Por su parte, en Sabiñánigo ya se ha adquirido el suelo necesario para la construcción de la futura estación y se encuentra pendiente el inicio de las obras.En la ciudad de Zaragoza, también se ha puesto en servicio una nueva estación de ITV en la Ciudad del Transporte. Según Paños "su impulso proviene de otros grandes proyectos promovidos por operadores logísticos, pero para el apoyo de los mismos, es necesario impulsar todo tipo de medidas complementarias". Con la construcción de esta nueva estación en la ciudad, se podrá incrementar hasta dos las líneas de vehículo pesado, resultando hasta un total de siete líneas disponibles.

Asímismo, todas las nuevas estaciones que se proyectan dispondrán de una línea para vehículo de transporte pesado y de otra para vehículos ligeros. La nueva estación de la ciudad de Zaragoza también incluye un refuerzo de líneas para vehículos ligeros que atienda la creciente demanda en la capital aragonesa.

Estas actuaciones permiten reforzar la cohesión territorial y mejorar el acceso al servicio público de ITV en comarcas con una importante dispersión geográfica y elevada dependencia del vehículo para la movilidad diaria. Al finalizar este plan Aragón contará con una red de 34 estaciones de inspección técnica de vehículos fijas con 70 líneas de inspección y 8 unidades móviles agrícolas.

El plan incluye igualmente importantes actuaciones en estaciones ya consolidadas de la red autonómica. Las obras de reforma de las estaciones de Calatayud y Alcañiz han finalizado, permitiendo mejorar las condiciones de atención a los usuarios y la operatividad de las instalaciones.En Huesca se están realizando en estos momentos las obras de reforma integral de la estación.

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Otro de los pilares del plan es la modernización tecnológica de las estaciones ya existentes mediante la renovación de maquinaria en trece centros de inspección. Las actuaciones se desarrollan en las estaciones de Barbastro, Monzón, Teruel, Jaca, La Almunia, Gallur, Fraga, Caspe, Utebo, Quinto, Alcañiz, Calaceite y Cariñena.

La sustitución y actualización de los equipos de inspección permite incorporar tecnologías más avanzadas, aumentar la fiabilidad de los controles realizados y mejorar la eficiencia de los procesos de inspección, contribuyendo así a garantizar mayores niveles de seguridad para los vehículos que circulan por las carreteras aragonesas.

REFUERZO DEL SERVICIO MÓVIL PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

El plan presta una atención especial al medio rural y al sector agrícola, para el que las unidades móviles de ITV constituyen una herramienta esencial.La red dispone actualmente de ocho unidades móviles agrícolas y se ha incorporado una nueva unidad destinada a la comarca del Bajo Aragón, que ya se encuentra en servicio.

Esta ampliación facilita el cumplimiento de las obligaciones de inspección de la maquinaria agrícola y contribuye a reducir desplazamientos, costes y tiempos de espera para agricultores y profesionales del medio rural.

AMPLIACIÓN DE HORARIOS

Con el objetivo de responder al incremento de la demanda y ofrecer un servicio más accesible, también se ha trabajado en la ampliación de días y horarios de atención en varias estaciones. La estación de Calaceite presta actualmente servicio cinco días a la semana con una disponibilidad de 22 horas semanales. En Montalbán el horario alcanza las 38 horas y 45 minutos semanales.

La estación de Andorra ofrece 25 horas semanales y la de Cariñena 23 horas semanales, todas ellas distribuidas en cinco días de atención. Un año después de su puesta en servicio, la nueva estación de Graus también ha ampliado su actividad para ofrecer su servicio lunes, martes y jueves de 8.30 a 15.30 horas.

El Gobierno de Aragón prevé continuar ajustando y ampliando los horarios en función de la evolución de la demanda, con el objetivo de reducir tiempos de espera y mejorar la comodidad de los usuarios.