El Gobierno aragonés reabre la hospedería de San Juan de la Peña con una inversión de 3,3 millones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, participa en la reapertura de la hospedería de San Juan de la Peña. - GOBIERNO DE ARAGÓN

JACA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles que, tras siete años cerrada, reabre la hospedería de San Juan de la Peña. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo ha invertido 3,2 millones de euros.

Además, se ha apostado por un modelo con componente social y la gestión del enclave se ha adjudicado a una empresa oscense de inserción, que generará 20 empleos durante el primer año. El 30% de ellos estarán destinados a personas en riesgos de exclusión o con discapacidad.

"Estos pequeños paradores vertebran territorio, preservan nuestro patrimonio y difunden la grandeza cultural de nuestra Comunidad. Una actuación integral que consolida a San Juan de la Peña como símbolo de sostenibilidad, modernización e identidad aragonesa", ha declarado el presidente Azcón.

En 2024, más de 74.000 personas visitaron San Juan de la Peña y, hasta septiembre de este año, más de 60.000 visitantes se han acercado a este lugar. Un enclave que va a ser el primer destino digitalizado de Aragón, donde la tecnología y el patrimonio se unirán desde principios de 2026 para ofrecer una experiencia inmersiva e innovadora.

BONOS

Además, el Gobierno de Aragón va a redoblar la apuesta por los bonos de las hospederías al incrementar en un 40% el presupuesto que se destina a esta medida.

Estos bonos ofrecen un 50% de descuento en noche y desayuno y ya demostraron su eficacia en el número de pernoctaciones, permitiendo que miles de aragoneses redescubran su comunidad autónoma.