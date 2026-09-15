El Gobierno de España da luz verde a una inversión de 104 millones de euros en los aeropuertos de Aragón

Archivo - Exterior del aeropuerto de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 104 millones de euros se invertirán en los aeropuertos de Aragón.

En concreto, la inversión en el Aeropuerto de Zaragoza será de 96,3 millones de euros para el periodo 2027-2031, con actuaciones que incluyen el recrecido de pista y adecuación de la misma, el desarrollo de una nueva central eléctrica y la remodelación y ampliación del parque servicio de salvamento y extinción de incendios.

En el Aeropuerto de Huesca-Pirineos, el Ejecutivo central dedicará 7,8 millones de euros en los próximos cinco años para la adecuación del pavimento de la pista, el suministro de vehículos para el plan invernal y la mejora del equipamiento de seguridad, además del desarrollo de planes de eficiencia energética.

Este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Al respecto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.