El Gobierno de España insta a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el 25N

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Aragón con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha manifestado este martes en Zaragoza, con motivo de la conmemoración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que "es el momento de renovar los compromisos a nivel político, ejecutivo y legislativo" del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017.

"España está en disposición de lograr un nuevo acuerdo que renueve el compromiso adquirido para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, considerando este objetivo como una cuestión de Estado, que interpela tanto a mujeres como a los hombres; en una palabra, a toda la sociedad", ha trasladado el secretario de Estado, en una intervención en la que ha leído la declaración institucional aprobada este martes en el Consejo de Ministros, previa al minuto de silencio guardado por las víctimas de la violencia machista frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Arcadi España ha señalado que fueron "la creciente concienciación" de la sociedad y "el impulso del movimiento feminista" los que llevaron a la firma de este Pacto de Estado, que refleja "el gran consenso" que existe en el país para luchar contra esta violencia.

No obstante, con 1.285 mujeres asesinadas desde que se empezaron a contabilizar estos datos en 2023, 40 el año pasado, 463 menores huérfanos desde 2013 y 61 menores asesinados por violencia vicaria desde 2013, "es el momento de renovar los compromisos", analizando también las evaluaciones del Pacto de Estado de 2017.

Para ello, ha apostado por "promover cambios profundos" desde el punto de vista social y cultural para detectar y eliminar "toda práctica que suponga presión hacia las mujeres o que refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan la igualdad".

QUE LA VERGÜENZA CAMBIE DE LADO

"La vergüenza no puede seguir estando del lado de quienes sufren la violencia, pues la responsabilidad es exclusivamente de los que agreden, acosan y humillan, y de quienes miran a otro lado perpetuando el pacto de silencio que ampara estas conductas", ha expresado, remarcando que "es una tarea en la que debemos trabajaar todos y todas, con todas las instituciones, con todas las organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento feminista y, en definitiva, con el conjunto de la sociedad".

Una lucha, ha insistido, que "es una causa compartida por mujeres y hombres" en la que "nadie debe quedar al margen".

A continuación, el secretario de Estado ha subrayado que la lucha contra la violencia machista "forma parte del corazón de nuestra democracia" y, por ello, ha querido enviar "un nuevo mensaje de reconocimiento, homenaje y acompañamiento a todas las mujeres, niñas y niños víctimas", así como a las personas supervivientes.

Tras reiterar el rechazo "más absoluto" del Gobierno de España a "todas las formas de violencia contra las mujeres", que componen "una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la desigualdad y las transacciones de poder de los hombres sobre las mujeres", ha defendido "la construcción de una sociedad igualitaria libre de la violencia machista".

Una violencia, ha asegurado, que "impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida y de la propia sexualidad de manera segura, sin injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación, manipulación o abusos de poder".

REPASO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS

Arcadi España ha resaltado que este compromiso se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas centradas en la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre en el centro a las víctimas.

En cuanto a las medidas adoptadas en el último año, ha citado la apertura de centros de atención integral 24 horas, la ampliación del servicio telefónico para las víctimas y la simplificación y mejora de la protección por desempleo para estas mujeres, además de reconocer el derecho a la protección frente a la violencia y acoso en el empleo doméstico.

A ello ha sumado la puesta en marcha de un programa de formación e inserción con el compromiso de contratación para mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación social, con el fin de poner especial énfasis en las más vulnerables o que se enfrentan a discriminaciones múltiples, como migrantes, refugiadas, mujeres con discapacidad, con problemas de adicciones o en situación de pobreza.

Unas políticas que, en definitiva, colocan a España como "un referente internacional" en este ámbito, fruto de la "intensa labor" realizada en los últimos 20 años, desde la aprobación, en 2004, de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, que "supuso un cambio de paradigma" en la arquitectura institucional y jurídica.

RECUERDO A LAS ÚLTIMAS MUJERES ASESINADAS

Antes, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha querido recordar a las últimas mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en España: Zahra --el 2 de noviembre en Huelva--, Cristina --el 24 de octubre en Alicante--, Eugenia --el 4 de noviembre en Zaragoza--, Silvia --el 13 de noviembre en Barcelona-- y María Pilar --el 15 de noviembre en Madrid--. En lo que va de año, suman 38 las víctimas mortales y 20 los menores que han quedado huérfanos.

"Es una lacra que como sociedad tenemos que combatir, tenemos que luchar contra ella, tenemos que poner todos los medios que estén a nuestro alcance para eliminarla", ha manifestado el delegado del Gobierno.

El minuto de silencio ha contado con la presencia de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, y de representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, encabezados por el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, además de las portavoces del PSOE, Lola Ranera, junto a varios concejales de su grupo, y ZeC, Elena Tomás.

También han estado presentes la diputada delegada de Igualdad de la DPZ, Manuela Berges; diputados autonómicos como el socialista Daniel Alastuey; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; o el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Carmelo Pérez, entre otros.