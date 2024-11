El Gobierno de Zaragoza critica que conforme avanza la construcción de la nueva Romareda el PSOE "genera dudas"

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha criticado la actitud del grupo municipal del PSOE porque "generan dudas y aseveran una serie de cosas que directamente no son ciertas" cada vez que la alcaldesa, Natalia Chueca, y su equipo de gobierno avanzan y dan un paso firme y serio hacia la construcción del campo de fútbol de la Nueva Romareda.

Serrano ha realizado estas declaraciones tras terminar la reunión de la Junta de Portavoces, convocada a las 24 horas de solicitarlo la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, para exigir información directa de la alcaldesa sobre las dos nuevas operaciones para sufragar el coste del nuevo estadio.

"Salimos de la Junta de Portavoces y no hay nada nuevo bajo el sol", ha resumido Serrano, para abundar en que cada vez que el Gobierno de la ciudad avanza en la construcción del campo de fútbol, se crea, por parte del Partido Socialista, "cierto revuelo".

Como ejemplo ha citado esta Junta de Portavoces, porque se pidió la convocatoria urgente para hablar de transparencia y formular dudas, pero "lo cierto es que Ranera no ha planteado ninguna duda que no viniese comprendida, que no se pudiese entender simplemente leyéndose los expedientes administrativos".

Ha comentado que Ranera no ha formulado ninguna pregunta, ni ha expuesto ninguna duda "que no se pudiera contestar mirando los expedientes administrativos". Aún así, "en un ejercicio y en un compromiso de transparencia que la alcaldesa de la ciudad tiene en todo lo que tiene que ver con la Romareda", se ha celebrado esta Junta de Portavoces y se han contestado las pocas preguntas que se han planteado.

DATOS

"Desgraciadamente --ha opinado-- lo que sí vuelve a ser un hecho palpable es que cada vez que, por parte de la Sociedad Nueva Romareda, cada vez que por el Ayuntamiento de Zaragoza, por el Gobierno de Aragón o por el Real Zaragoza se da un paso adelante, en este caso el de aquilatar esos 169 millones de euros que va a costar la construcción del nuevo campo de fútbol con la construcción del estadio modular, en el PSOE se intenta generar sombras de dudas, esparcir una serie de cuestiones que no tienen ningún reflejo con la realidad".

Ha lamentado que desde el PSOE se insista en esa idea "falsa" de que el campo va a costar 200 millones de euros cuando los números son claros, están contenidos en un expediente administrativo y con "total transparencia se cuenta todo a la oposición".

Serrano ha abundado en que es "lamentable" que a estas alturas, cuando la construcción del nuevo campo es una "realidad", por parte del grupo municipal socialista se sigan poniendo palos en la rueda y se siga, además, en una actitud como de cierta confrontación, porque también se genera una serie de dudas con respecto al propio Real Zaragoza".

Ha comentado que cuando escucha las intervenciones que hace la portavoz del PSOE, "ve que también hay cierta reticencia", añadiendo que es "como si no se fuese consciente de en qué realidad vivimos hoy, que las obras de construcción del campo ya están y que con este expediente lo que hemos hecho, con total transparencia, es acompasar todos los esfuerzos económicos que va a haber que hacer por parte de la Sociedad de la Nueva Romareda a los hitos de construcción del campo de fútbol".

Al respecto, ha subrayado que la sociedad mercantil "está cumpliendo con todos los plazos, todas las previsiones presupuestarias, con el importe del anteproyecto y del proyecto del campo, sigue a buen ritmo y cumpliendo con todos esos hitos con absoluta normalidad y con los esfuerzos económicos", ha concluido.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ante la posibilidad de que la oposición forme parte de la sociedad mercantil para tomar parte de las decisiones como pedía el PSOE, Serrano ha recordado que ya se votó en el pleno y "salió que no".

El portavoz del Gobierno de Zaragoza ha apostillado que "cualquiera entiende que el Partido Socialista no es de fiar cuando hablamos de la Romareda". "Si uno tiene una sociedad que tiene un objeto determinado y hay alguien que, contra ese objeto no parece lo más conveniente que forme parte de los consejos de administración".

Además, ha trasladado el respeto del Ayuntamiento hacia los otros dos socios de la sociedad mercantil, que son el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza.