Goya y Buñuel dialogan en una exposición que ofrece en el Centro Buñuel Calanda

ZARAGOZA 7 Nov.

Francisco de Goya y Luis Buñuel dialogan en la nueva exposición que ha inaugurado este viernes el Centro Buñuel Calanda. 'Disparates. Goya y Buñuel: la imagen como disidencia. Entre el disparate y el sueño'. Está organizada por el Gobierno aragonés, la Fundación Goya en Aragón, el Ayuntamiento de Calanda y la Fundación Caja Inmaculada.

Las 18 estampas de Los Disparates permanecerán hasta el 8 de febrero en la sala de exposiciones temporales del CBC. La exposición propone un diálogo entre la serie Disparates del genio de Fuendetodos y la obra de Luis Buñuel, partiendo de una premisa esencial: la exploración del imaginario irracional, el sueño y lo grotesco como formas de subversión frente al orden dominante.

En la presentación de la muestra, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha considerado que esta exposición es fundamental para entender la cultura aragonesa, ya que reúne la colección "más compleja" de grabados de Goya con el surrealismo "atávico y ancestral" de Luis Buñuel. En esta muestra, además, "hablamos de cómo somos los aragoneses, de ese sistema de creencias y valores que nos caracteriza y que es totalmente reconocible y admirado por el resto de España", ha señalado.

Olloqui ha subrayado que "quizás es la colección más compleja, más hermética de Goya. También la que anticipa algo fundamental que no se puede entender bien si no es desde Calanda, el surrealismo, esa forma de expresar lo que se siente o lo que se es de forma onírica y que Buñuel es capaz de ponerlo de gala, llevarlo a la máxima excelencia en el siglo XX, algo que sedujo a la generación del 27 de forma irreversible".

La exposición se trasladadará a otros lugares de la comunidad autónoma. Olloqui ha expuesto que "estamos trabajando en la perspectiva de la celebración del Bicentenario de Goya en el año 2028 con mucha energía, y queremos que todo el territorio aragonés forme parte de esa gran celebración".

Ha incidido en que "no hablamos de Goya, hablamos de cómo somos las aragonesas y los aragoneses. Por tanto, esta exposición y otras van girando por todo el territorio porque cada una de las comarcas pone un acento que va construyendo esa forma específica muy reconocible que tenemos los aragoneses de ser, un inconsciente colectivo, ese sistema de creencias y valores que nos caracteriza que es totalmente reconocible, pero totalmente admirado por el resto de España, así que por supuesto estas posiciones y otras que van a ir sucediéndose irán siendo albergadas en otras zonas del territorio aragonés".

Por su parte, la coordinadora de la Fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez, ha recordado que la entidad está trabajando en un programa de exposiciones que lleva los facsímiles de los grabados de Goya de la Fundación CAI al territorio. "No podíamos venir a Calanda con los Disparates sin establecer esa relación con Luis Buñuel en la tierra que lo vio nacer", ha manifestado, para detallar que el mundo onírico, de terror y las expresiones grotescas de los grabados dialogan con las películas de Buñuel.

También se proyectan unos segundos de 'Un perro andaluz' y se puede ver un montaje del diseñador Pedro Yus con escenas de las películas de Buñuel y obras de Goya.

Por su parte, el director general de la Fundación CAI, Pedro Fatás García, ha subrayado que la entidad lleva 120 años promoviendo iniciativas sociales y culturales en el territorio. "Seguiremos trabajando por el bien de la sociedad aragonesa", ha afirmado.

El alcalde de Calanda, José Alberto Herrero, ha agradecido al Gobierno de Aragón, a Fundación CAI y Fundación Goya en Aragón "por pensar en Calanda y unir estas dos personalidades que nos hacen diferentes a los aragoneses". Ha explicado que para el municipio está siendo un año "magnifico" por el 125 aniversario de Buñuel, con actividades que continuarán este sábado con una gala de la cultura.

LOS DISPARATES

Los Disparates constituyen la última y más enigmática serie gráfica de Goya. Ejecutada entre 1815 y 1824, y publicada de manera póstuma, la serie rompe con los registros anteriores del pintor para adentrarse en un territorio de ambigüedad, absurdo y de violencia simbólica. Luis Buñuel, figura central del surrealismo y del cine moderno, recorrió senderos análogos en sus películas.

Desde 'Un perro andaluz' (1929), codirigida con Salvador Dalí, hasta obras como 'El ángel exterminador' (1962) o 'El discreto encanto de la burguesía' (1972), donde se apropió de la lógica onírica, la ruptura racional y el simbolismo perturbador para cuestionar el orden social, la religión y el poder.

Su mirada, como la de Goya, está teñida de ironía, sarcasmo y escepticismo sobre la racionalidad y el progreso. Ambos artistas revelan en sus obras una profunda inquietud por lo reprimido y lo marginal, que brota a través de lo grotesco y lo carnavalesco.

Goya y Buñuel transformaron sus lenguajes en herramientas de resistencia cultural y anticiparon movimientos posteriores: Goya como precursor del expresionismo y el arte moderno; Buñuel como renovador del lenguaje cinematográfico y del pensamiento crítico en la cultura visual contemporánea.

La poderosa impronta aragonesa, desde la dureza del paisaje rural hasta la riqueza de lo popular, marca una conexión simbólica y cultural que esta exposición, en el Centro Buñuel Calanda, busca reivindicar y explorar.

La Fundación Goya en Aragón, en colaboración con la Fundación Caja Inmaculada, continúa así su programa de exposiciones por todo el territorio aragonés dedicado a las series de grabados del artista. Gracias a las ediciones facsímiles que custodia, estas obras de interés universal pueden exhibirse y acercarse a toda la ciudadanía, democratizando el acceso a la creación goyesca.

En Calanda, tierra natal de Buñuel, esta iniciativa adquiere un sentido especial: los Disparates de Goya dialogan con el imaginario surrealista del cineasta aragonés, abriendo un espacio único para la reflexión, la memoria y la crítica.