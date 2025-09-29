'Goya, del Museo al Palacio' incorpora el 'Retrato de Luis de Borbón': "Fue un pasaporte para introducirse en la corte"

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, junto a la nueva obra. - EUROPA PRESS

La pintura 'Retrato de Luis de Borbón', óleo sobre lienzo realizado por Francisco de Goya en 1783 y que sirvió al artista aragonés como "pasaporte para introducirse en la corte española", se ha incorporado con carácter temporal a la exposición 'Goya, del Museo al Palacio', donde podrá visitarse hasta el próximo 15 de enero.

Así lo ha expresado el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, quien ha presentado la pintura este lunes, junto a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. La obra ya puede visitarse en el área histórica de La Aljafería, en concreto el Palacio Cristiano.

Este retrato sustituye a 'La Virgen con el niño', prestado para la exposición por un coleccionista particular, y anteriormente también se mostró el 'Retrato de José Cistué', procedente del Museo de Huesca.

El depósito temporal de esta nueva pintura, un óleo sobre lienzo de propiedad de los duques de Sueca, "certifica también la conexión de las instituciones aragonesas con el mundo de Goya, es una referencia indispensable", ha apuntado Pedro Olloqui.

En este sentido, la presidenta de las Cortes de Aragón ha celebrado que la muestra está cosechando "un éxito sin precedentes por parte de la crítica y del público", ya que más de 245.000 personas la han visitado desde el pasado 5 de diciembre.

Estos datos confirman que es un "indudable" polo de atracción cultural, en Aragón y en España, dada "la singularidad de la unión entre la genialidad de Goya, y la excepcionalidad patrimonial, cultural e histórica del Palacio de la Aljafería".

Marta Fernández ha resaltado el "hito para Aragón y para España", que supone la programación cultural impulsada en el Palacio de la Aljafería desde la Presidencia de la Cámara, agregando: "Aposté desde el principio por colocar este edificio, patrimonio de la Humanidad, en el lugar que merece, con un respaldo firme hacia la cultura y nuestra propia historia, y esta exposición nos da la razón, gracias a la buena acogida mostrada por un público sensible hacia lo singular y lo excepcional de nuestro patrimonio".

UN "PASAPORTE" PARA LA CORTE

El cuadro que se incorpora a 'Goya, del Museo al Palacio' completa una exposición donde aparecen otras obras, como el Infante de Vallabriga, que forma parte de los retratos que el pintor realizó a la familia de don Luis de Borbón.

Éste, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, además de hermano de Carlos III, se casó con la aragonesa María Teresa de Vallabriga, y fueron padres de Luis María de Borbón y Vallabriga, cuyo retrato también está presente en la sala contigua.

El 'Retrato de Luis de Borbón' es un óleo sobre lienzo, de 49x40 centímetros. Pintado en 1783, Francisco de Goya, a sus 37 años de edad, se vio inducido por la atracción que ejercía la medallística en don Luis para tomar como modelo del retrato las efigies de las medallas.

Entonces, Goya "ya es un pintor consagrado, un pintor de experiencia cultural internacional en el Mediterráneo, pero es un año muy importante en su vida, porque inicia su camino para introducirse en la corte española, para relacionarse con los hombres y mujeres más influyentes de este país. Y para él es una aspiración fundamental".

El pintor de Fuendetodos estuvo dos veranos consecutivos realizando este y otros retratos del infante y de su familia. En el lienzo destacan los pocos trazos y gran sencillez con la que Goya refleja el semblante fatigado y apagado de don Luis de Borbón, al que le confiere una personalidad de carácter blando y espiritual.

Viste casaca, de la que cabe reseñar el cuello con chorrera de encaje y una hebilla, y luce sobre el pecho la banda azul con ribetes blancos de la Orden de Carlos III y debajo la roja del Toisón de Oro.

"Este retrato es uno de los pasaportes que Goya utiliza para introducirse en la corte española. Es obvio que Luis de Borbón le cae bien, le interesa y oculta al personaje en un recurso estético que muy pocas veces Goya va a utilizar. Es una prestidigitación, solo quiere que veamos lo que él quiere mostrarnos, que siente simpatía por Luis de Borbón y que nos lo quiere presentar con un gesto digno, altivo, de hombre de Estado", ha comentado Olloqui.

Para el director general, se trata, en definitiva, de "una carta de presentación hacia el resto de las élites españolas, una muestra de confianza de que lo retratará a la altura del papel que cree que tiene".

CAMINO AL BICENTENARIO

Tanto la presidenta de las Cortes de Aragón como el director general de Cultura han subrayado la "colaboración y de cooperación" que existe entre ambas instituciones y que contribuye al éxito de la muestra.

"Este éxito --ha señalado Pedro Olloqui-- es también un reconocimiento a la voluntad de recuperar la aragonesidad de Goya, de recuperar esa idea fundamental en el pensamiento de Goya de que es lo que es por ser aragonés, porque en caso contrario hubiera sido otra cosa distinta".

Así, el camino iniciado desde Aragón para conmemorar el bicentenario del fallecimiento de Goya "está siendo apoyado por todas las referencias goyescas nacionales e internacionales que respaldan esta idea de la capitalidad aragonesa del acontecimiento", ha manifestado el director general.

En este punto, Olloqui ha agradecido en nombre del Gobierno de Aragón y el Parlamento autonómico a todas las instituciones, coleccionistas públicos y particulares su apoyo a esta gran exposición y a las acciones que se desarrollan en el marco del bicentenario.

"Cada vez son más las instituciones y los coleccionistas que reconocen la importancia de poner de manifiesto la aragonesidad de Goya en la construcción de su pensamiento y de su obra", ha considerado el director general de Cultura.

SOBRE "GOYA, DEL MUSEO AL PALACIO"

'Goya, del Museo al Palacio' es una exposición que alberga el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, y que permanecerá abierta mientras se desarrollen las obras de reforma en el Museo de Zaragoza. Además, la muestra contempla piezas procedentes de otras colecciones.

El Palacio de la Aljafería está abierto de 10.00 a 18.00 horas de lunes a domingo con diferentes modalidades de visita, durante la cual los visitantes podrán disfrutar de los cuadros del genio de Fuendetodos, ubicados en la Sala de Pedro IV, sala de exposiciones temporales, sala del Taujel, Salón del Trono, sala Santa Isabel y salas de los Pasos perdidos. También, es posible realizar una visita guiada a la exposición, previa reserva.

La colección está compuesta por 62 obras, que pertenecen al Gobierno de Aragón y Ministerio de Cultura, y a depósitos procedentes tanto de colecciones particulares como de diversas instituciones, como el Museo Nacional del Prado, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Escuela de Artes, la Fundación Caja Inmaculada y el Ayuntamiento de Jaraba (Zaragoza).

El 'Retrato de Luis de Borbón', cuadro que se ha presentado este lunes, sustituye a 'La Virgen con el niño', pintado por Goya entre 1772 y 1773 y expuesto en la Aljafería desde el mes de julio.

Es una escena poco usual en la producción del pintor de Fuendetodos, ya que muestra a la Virgen con el niño en delicada armonía y su expresión queda enmarcada por un rostro ovalado de suaves facciones con ojos rasgados y boca pequeña.

Previamente, 'La Virgen con el niño' reemplazó al 'Retrato de José de Cistué y Coll, Barón de la Menglana'. Un cuadro de 1788 y, recientemente, adquirido por el Gobierno de Aragón para permanecer en el Museo de Huesca, que lo cedió para la exposición en la Aljafería el pasado mes de marzo.

Pasados cuatro meses, volvió a su ubicación permanente. El retrato de José de Cistué presentaba un fondo neutro, con un cortinaje y un tapete que le confieren volumen y plasticidad, y un gran detalle en la plasmación de los rasgos faciales.