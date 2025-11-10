La gratuidad del primer ciclo de Infantil (2-3 años) beneficiará el próximo curso, si ha presupuestos, a 8.500 niños

La consejera y el director general han detallado el modelo para la gratuidad 2-3 años. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón financiará desde el próximo curso la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil en el nivel de 2 a 3 años a lo largo de los diez meses del curso académico y durante cinco horas diarias, una medida que beneficiará a 8.500 escolares y con el que se busca "favorecer la igualdad en el acceso a la educación y contribuir a la conciliación laboral y familiar", según ha destacado en su presentación la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, junto al director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada.

La medida es un compromiso programático de avanzar en la gratuidad total de la etapa educativa de 0 a 3 años que fue anunciado por el presidente Jorge Azcón en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Este lunes ha sido expuesta en la Mesa de Primer Ciclo de Educación Infantil, órgano formado por las administraciones implicadas, además de la patronal, las familias y los sindicatos, donde ha encontrado una oposición frontal en determinados sectores, con posturas "algunas totalmente irreconciliables", según ha reconocido la consejera.

Hernández ha explicado que la iniciativa comenzará a desplegarse el próximo curso en el nivel 2-3 años, vinculada, eso sí, a la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2026, ya que tiene un coste anual de 13,2 millones de euros adicionales a los 17,7 millones que ya destina el Departamento en esta etapa de educación primaria.

Aragón dispone este curso de 77 aulas de escolarización anticipada, que dan servicio a 746 alumnos; once escuelas infantiles propias, que atienden a 826 niños y niñas, así como 167 escuelas conveniadas con administraciones locales por todo el territorio.

La previsión, según ha adelantado, es financiar con cerca de 40.000 euros por aula completa de alumnos de 2-3 años que tengan entre 15 y 18 matriculados; y con cerca de 35.000 euros aquellas aulas que tengan entre 10 y 14.

CONTROLARÁN QUE NO SE PRODUZCA UN EFECTO LLAMADA

Las aulas de las ciudades que no alcancen los diez alumnos como mínimo, no tendrán acceso a la financiación del Ejecutivo autonómico en este primer paso que se daría con las cuentas de 2026, si bien, tal y como han apuntado la consejera y el director general, en el medio rural se flexibilizará este requisito y está pendiente concretar mediante una valoración qué localidades entran en el apartado de ciudades al margen de las tres capitales de provincia.

Educación trabajará con la "foto actual" de centros que ya estén autorizados y en funcionamiento, mientras que los nuevos deberán someterse a un acceso "a demanda", según ha advertido Mallada: "No vamos a entrar ahora a que las empresas o los centros hayan visto que se va a dar una gratuidad, que empiecen a solicitar aulas de dos años y que puedan integrarse. Vamos a ser muy cautos y muy precavidos en esto. El estudio lo tenemos con la foto que hay y con esa foto vamos a tirar para adelante".

En cuanto a las escuelas conveniadas con entidades locales, las aulas que solo tengan alumnos de 2-3 años se financiarán con 22.000 euros por aula y curso, dado que ya reciben financiación del Gobierno de Aragón mediante los convenios firmados.

En las aulas mixtas donde haya alumnos entre 0 a 3 años, en el despliegue se completará su financiación con 150 euros por alumno de 2 a 3 años y por los 10 meses del curso escolar.

A aquellas guarderías que solo tienen licencia de apertura municipal, se les dará una moratoria de tres años para que se adapten a los requisitos educativos marcados por el Gobierno de Aragón para los centros de educación infantil con la alternativa de pensar en su conversión en ludotecas "o pensar en un cese de la actividad tranquilo y madurado".

Como requisitos, el Departamento requerirá que todos los docentes que den clase tengan la titulación correspondiente, que cuenten con el permiso de apertura del Ayuntamiento y que, aquellas que se quieran adherir al programa, recibirán una visita para supervisarlas y ver en qué condiciones están.

En ese sentido, Mallada ha explicado que han solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza un listado de las licencias de apertura ya concedidas para esta etapa educativa "para que no se añadan nuevos".

El modelo, según ha defendido Tomasa Hernández, se inspira en experiencias exitosas de otras comunidades autónomas, "ayudando a las familias, y al mismo tiempo garantizando la sostenibilidad del sector y evitando la pérdida de empleo en el ámbito privado".

La gratuidad garantizará "la igualdad de oportunidades y una educación de calidad desde los primeros años de vida", ha destacado la consejera, reafirmando el compromiso del Gobierno de Aragón con "la equidad educativa y la conciliación familiar".

La titular de Educación ha insistido además en que "la educación infantil mejora el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños y niñas", y ha concluido destacando el potencial de esta política pública para "generar un contexto que favorezca la natalidad en nuestra Comunidad".

Según ha explicado el director general de Planificación, el Departamento está ultimando la normativa que permitirá que los colegios, escuelas infantiles y guarderías se adhieran y perfilando los requisitos de acceso.