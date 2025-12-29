Gripe en Aragón: Desciende la incidencia pero sigue por encima del umbral epidémico

Profesionales sanitarios realizan una vacunación en un centro de salud del sistema público aragonés. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de gripe en Aragón ha registrado un descenso en la última semana, aunque se mantiene por encima del umbral epidémico. En la semana del 22 al 28 de diciembre, la incidencia en la comunidad autónoma se ha situado en 127,2 casos por 100.000 habitantes, frente a los 346,8 registrados en la anterior.

Por provincias, la incidencia también ha descendido de manera generalizada. En Zaragoza se sitúa en 113,5 casos por 100.000 habitantes, en Huesca alcanza los 172,6 y, en Teruel, se registra una incidencia de 149,8, según los datos correspondientes a la semana 52, ha informado el Gobierno de Aragón.

En la semana anterior, en Zaragoza, la incidencia era de 337,1 casos; en Huesca alcanzaba los 422,6; y en Teruel, se registraban 291,2 por cada 100.000 personas.

Por otra parte, el Departamento de Sanidad ha dado a conocer las coberturas de vacunación frente a la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) a fecha 22 de diciembre.

Los mismos han mostrado la especial relevancia que ha presentado la vacunación infantil frente a la gripe. En niños de entre seis meses y ocho años, la cobertura alha alcanzado el 50,4%, más de diez puntos porcentuales por encima del total registrado al cierre de la campaña anterior.

No obstante, los datos no son directamente comparables debido a la ampliación del grupo de edad en la presente temporada. En el tramo homogéneo de seis a 59 meses, la cobertura ha pasado del 36% en la temporada 2024-2025 --semana 51-- al 61,7% en la temporada 2025-2026, en la misma fecha.

También la campaña de vacunación de gripe ha presentado resultados destacados en los grupos de mayor edad. En la población de 80 años o más, la cobertura ha alcanzado el 85,1%, superando el objetivo previsto en todos los sectores sanitarios.

En el grupo de personas de entre 60 y 80 años, la cobertura se sitúa en el 52,5%, lo que ha supuesto un incremento significativo respecto a la misma semana de la temporada anterior, cuando se registró un 43%.

La vacunación frente a la COVID-19 en población mayor de 70 años ha alcanzado el objetivo marcado, con una cobertura del 78,6%, superando el umbral del 75% establecido como referencia para este grupo de edad.

ALTA RESPUESTA FRENTE AL VRS

Asimismo, según los últimos datos se han mantenido los registros de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) en personas mayores de 60 años institucionalizadas que han recibido por primera vez esta inmunización.

La cobertura registrada es del 75,7%, una cifra que ha superado el objetivo fijado para esta nueva línea de vacunación.

Estos datos reflejan una respuesta positiva de la población a las campañas de inmunización impulsadas esta temporada y muestran una mayor concienciación sobre la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para reducir complicaciones, hospitalizaciones y formas graves de las enfermedades respiratorias, especialmente en los grupos más vulnerables.