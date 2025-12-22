La Guardia Civil halla un cadáver en la zona del Moncayo donde buscaba a un montañero desaparecido

Imagen de archivo de un rescate de alta montaña - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil ha comunicado a primera hora de la tarde de este lunes el hallazgo de un cadáver en la zona del Parque Natural del Moncayo donde desde este domingo buscaba a un montañero de 69 años y vecino de Utebo (Zaragoza) desaparecido el sábado. El cuerpo rescatado corresponde a un varón que será trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Un familiar del montañero desaparecido dio aviso al Instituto armado este pasado domingo por la tarde comunicando que esta persona salió el sábado a realizar el ascenso al Pico Moncayo con la intención de pasar allí la noche y encontrarse al día siguiente con un grupo de montañeros en el Parque Natural del Moncayo, pero, al no localizarlo, ellos mismos informaron de su desaparición.

Desde ese mismo momento el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Tarazona inició la búsqueda a pie por la zona haciendo frente a unas condiciones meteorológicas adversas, pero el dispositivo desplegado, al que se unió el helicóptero de la Guardia Civil en cuanto el tiempo mejoró, no ha permitido su localización hasta este lunes.