Guilén: El Gobierno de Lambán "es el más transparente de nuestra democracia" y el PP de Azcón la oposición "más desleal"

ZARAGOZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista, Vicente Guillén, ha asegurado que el Gobierno que preside Javier Lambán "es el más transparente de la democracia y así está reconocido nacional e internacionalmente", mientras que el Partido Popular de Azcón "es la oposición más desleal, mentirosa y torticera de cuantas han existido en la historia de nuestra comunidad autónoma".

Así se ha referido Guillén, en una rueda de prensa, a la queja presentada por el Partido Popular ante el Justicia de Aragón respecto a lo que denominan "falta de transparencia" del Gobierno de Aragón. "Hoy el sermón lo han sustituido por una performance a cuenta de las quejas del PP simplemente para tener una foto y una noticia en la prensa, porque es lo único que les interesa", ha señalado el portavoz socialista.

En su opinión, esta estrategia de los populares responde a la

"crispación" que Azcón ha introducido en la política aragonesa, con el único objetivo de "generar un clima de desafección para que los aragoneses que no les votan, no vayan a las urnas en mayo".

Para el portavoz socialista, el PP "lo único que persigue es bloquear el registro de las Cortes de Aragón y vulnerar la ley, porque creen que a mayores registros más posibilidades tiene de ir en las listas", aunque ha ironizado con que "en las listas del PP van los que dice Madrid, de hecho Azcón es candidato porque Madrid ha querido que lo sea".

Vicente Guillén ha criticado a un PP "a la desesperada, nervioso

ante la cita electoral, que siembran dudas sobre la gestión del Gobierno de Aragón cuando el único partido condenado por corrupción en España ha sido el Partido Popular".

Así, el portavoz ha añadido que "han extendido el ventilador y además mienten sin pudor porque es la forma que tiene de entender la política el PP". Desde que Azcón es el presidente el partido, "han perdido las formas y la dignidad y todo les vale porque creía el ladrón que todos eran de su condición, pero todos no somos de su condición", ha considerado.

Sin embargo, Vicente Guillén ha insistido en que pese a esta actitud de los populares, el Gobierno de Lambán y el PSOE "seguirán ejerciendo sus funciones con honestidad, transparencia y sentido común" que a su juicio, "es lo que le falta a Azcón y al PP".

El parlamentario socialista ha calificado de "traca" las "mil quejas" presentadas por PP. "Han llegado a registrar la misma queja de

21 veces" lo que a su juicio demuestra la "falta de escrúpulos" de este Partido Popular.

El portavoz socialista ha referido que, a fecha 31 de enero de 2023, el PP ha formulado en este legislatura 1.342 preguntas, de las cuales se han contestado 1.223 quedando pendientes 52, lo que representa el 3 por ciento del total. Y en cuanto a las solicitudes de información, en la X legislatura han sido formuladas 3.741, respondidas 3.468 y pendientes quedan 91, tan solo el 2 por ciento.

Y a fecha 22 febrero de 2023, ha continuado diciendo, había 821 quejas presentadas por los grupos parlamentarias por solicitudes de información que no se habían respondido en plazo y el 96,71 por ciento corresponden a las 794 del PP.

"En la legislatura de Rudi, el PSOE presentó 100 quejas frente a las 794 de los populares", lo que a juicio de Vicente Guillén supone "mala fe y el intento de bloquear los registros de las Cortes de Aragón y del propio gobierno".

Además, mientras que se contestan el 87,91 por ciento de las quejas del PP, en la legislatura que gobernaba Rudi, de las 191 quejas presentadas, se respondieron solo el 54 por ciento.

Guillén ha aludido a que los avances en materia de transparencia sitúan al Gobierno de Aragón en la vanguardia en materia de transparencia y de hecho, el Ejecutivo aragonés "ha ido mucho más lejos en este sentido de lo que la propia Ley de Transparencia y de

Participación le obligaba".

UNIÓN DE ESTACIONES

Asimismo, el portavoz del PSOE ha denunciado la actitud "incoherente" de los populares que, por un lado, instan al Gobierno de Aragón para que acometa la unión de estaciones y, a la vez, van a Europa encabezados por Azcón para bloquear fondos europeos y criticar los 34 millones de euros que se van a invertir.

"El PP no se conforma solo con criticar la llegada de fondos, sino que también criticaron en su día la adjudicación de financiación para planes de desarrollo turístico en comarcas como la del Matarraña o la de Daroca argumentando que a Zaragoza no le llegaban fondos, la misma

convocatoria en al que se adjudicó financiación para la unión de

estaciones", ha lamentado, añadiendo que "el PP no se quedó ahí en su

incongruencia, sino que en algunos de los municipios afectados votan una cosa y en otros se ponen de perfil, como en Jaca donde se les instó a aprobar una iniciativa para que no se judicializara este proyecto y se abstuvieron".

Por eso, ha anunciado Guillén, van a presentar una enmienda

la PNL que se debatirá en el pleno para reprobar al presidente del PP

Aragón por su "boicot permanente a la llegada de fondos europeos" que

van a permitir realizar este proyecto.