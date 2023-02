Guillén (PSOE) exige a Azcón (PP) que explique su proyecto para Aragón, que "termina en Zaragoza"

ZARAGOZA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha exigido este martes al presidente regional del PP, Jorge Azcón, que explique su proyecto para la Comunidad Autónoma, "que para él termina en Zaragoza".

En rueda de prensa, Guillén ha considerado que Azcón "despliega todo su histrionismo sin saber cuál es su proyecto para la comunidad autónoma" y le ha pedido "que se deje de eslóganes vacíos, explique su proyecto para Aragón y clarifique si es Azcón o es la voz de su amo de Génova" porque "parece que es la voz de Feijóo".

Ha lamentado las "contradicciones" de Azcón, manifestando que si va a Teruel "se pone detrás de la pancarta como buen populista" y si va a Huesca habla de nieve, pero "boicotea los fondos europeos para la unión de estaciones".

El portavoz socialista ha señalado que los datos industriales de Aragón son "buenos" debido a "la fortaleza" de las empresas y "la estabilidad, confianza y proactividad de su Gobierno", recalcando "la buena marcha de la industria, a pesar de la crisis derivada de la pandemia y de que los precios de la luz y el gas estén por encima de lo normal".

Ha hecho notar que Aragón es la tercera región con mayor incremento de la producción industrial, aumentando respecto a 2021 el 5,1 por ciento. Ha apuntado que en 2022 solo sufrieron caídas cuatro regiones, encabezadas por Galicia y Castilla y León.

Además, ha continuado, "teniendo en cuenta que para la elaboración de los datos se toma 2015 como año base, podemos afirmar que la producción industrial en la media de enero a diciembre de 2022 ha sido en Aragón el 6,6 por ciento superior a la del conjunto del año 2015".

ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL

El portavoz socialista ha añadido que si se analiza la Estadística Estructural de Empresas, sector industrial año 2020, año de pandemia, "Aragón fue la región donde mejor resistió la cifra de negocios industrial, ya que fue la región con un menor descenso respecto a 2019, el 3,41 por ciento, mientras que el decremento en el conjunto de las comunidades fue del 11,19 por ciento". Por cierto, ha apuntado que la región con mayor disminución fue Andalucía, con un -17,49 por ciento, el modelo económico en el que se fija Azcón.

En cuanto al indicador del clima industrial, según el Instituto Aragonés de Estadística, en diciembre de 2022, aumentó un punto y en el resto de España fue de -5,1 por ciento.

Guillén ha subrayado que las empresas valoran la posición estratégica de Aragón, la cualificación de sus trabajadores, el impulso a las energías renovables "y sobre todo la confianza y estabilidad de un Gobierno que pone todas las facilidades a los inversores".

NO DEJA DE SORPRENDER

El portavoz del PSOE ha esgrimido que, en este contexto, "no deja de sorprenderse uno cuando escucha a Azcón" porque el Gobierno de Javier Lambán "ha manejado la economía con rigor y seriedad, apoyando al tejido empresarial, con diálogo social y, fundamentalmente, apoyando a la gente con la mayor reforma fiscal de los últimos años, que afecta a más del 90 por ciento de los aragoneses".

"Escuchar a Azcón decir que su referencia son Rudi, Aznar y Rajoy no deja de ser un estrambote de lo ocurrido entre 2011 y 2015", cuando el PP gobernó la comunidad autónoma "y no venían empresas a Aragón, sino que se iban fuera, como Amazon, porque no encontraban estabilidad, ni proactividad".

"Se hizo un Plan Impulso para relanzar la economía que terminó financiando la nómina de los funcionarios, la deuda pasó de 3.000 a 6.000 millones, las cuentas públicas fueron un desastre, con más de 500 millones en facturas sin pagar", ha criticado Guillén, quien ha mencionado también el proyecto del trasvase del Ebro y el rescate a la banca, "condenando a la gente normal a la más absoluta desidia".