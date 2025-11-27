Hereu defiende reindustrializar y relocalizar para proteger el modelo social europeo de sus "enemigos"

1031341.1.260.149.20251127125445 El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en su intervención en el Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este jueves que reindustrializar y relocalizar actividad productiva en Europa "ya no es una opción", sino que es "una estricta necesidad" para defender el modelo social del Viejo Continente de sus "enemigos".

Así lo ha manifestado Hereu en su intervención en el Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que se celebra este jueves en el Auditorio de Zaragoza, donde ha afirmado que el Gobierno está trabajando en el impulso industrial y en la reindustrialización de España "para acabar con décadas de desindustrialización y deslocalización de la actividad productiva".

"Si no reforzamos la base productiva de Europa, el modelo europeo será muy difícil defenderlo los próximos años, las próximas décadas", ha advertido, citando expresamente el mantenimiento del Estado del bienestar, "uno de los grandes logros" de la economía social de mercado, "del modelo que más libertad y más igualdad provee a sus ciudadanos", que es lo que "nos diferencia absolutamente de otras regiones del mundo". "Europa encarna los valores de la democracia, de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad", ha reiterado.

Ha puesto como ejemplo el sector turístico, dado que Europa atrae la mitad de los viajeros a nivel mundial a pesar de ser sólo el 7% de la población, algo que "no es sólo por nuestra historia y nuestros monumentos", sino porque su modelo social "es el más atractivo".

"LA GLOBALIZACIÓN INGENUA HA TERMINADO"

El ministro, pese a mostrarse como "un firme defensor" de la globalización, porque ha hecho que "centenares, miles de millones --de personas-- en el planeta hayan abandonado la pobreza extrema, ha avisado de que "la globalización ingenua, no condicionada por la geopolítica, ha terminado".

En consecuencia, Europa afronta ahora una nueva etapa con la autonomía estratégica como una de sus grandes prioridades, después de las "lecciones aprendidas" de la crisis del 2008, donde se demostró que los países con más PIB industrial eran "más resilientes", o de la pandemia de la covid-19, cuando "vivimos lo que era estar pendientes de quién hacía la provisión de mascarillas o de chips para desarrollar muchos sectores".

Además, ha aseverado que "sólo con más industria ganaremos en productividad, innovaremos más, exportaremos más y tendremos más calidad social y mayor PIB 'per cápita'".

MÁXIMO EN VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL

En todo caso, Hereu ha aseverado que el proceso de desindustrialización que ha sufrido España en las últimas décadas "se ha parado" y, al analizar el valor agregado bruto del sector, se ha alcanzado ya el máximo de valor añadido de los últimos 30 años.

Ello se debe, ha explicado, a que el país vive "una fase de política industrial activa como nunca" porque a la política tradicional de fomento de la competitividad se ha unido el abordaje de los principales retos que enfrenta España, como la simplificación administrativa, que "tenemos que mejorar", o la energía, que es "un factor esencial".

La energía, ha continuado, "históricamente no había sido fuente de ventaja competitiva", pero "empieza a serlo" por la pujanza de las renovables, que está fomentando la llegada de muchos proyectos empresariales a España --y, especialmente, a Aragón, porque "tiene suelo, tiene sol y tiene viento y esto es la fuente de muchas ventajas competitivas", ha asegurado--.

En clave política, ha reivindicado los Pertes que está impulsando el Gobierno central, como el Perte-VEC, que apuesta por la transición a la movilidad eléctrica y conectada, que encarna "muchos desafíos, muchos problemas de transición, pero grandes oportunidades".

Prueba de ello es la gigafactoría que levantarán la multinacional del automóvil Stellantis y la empresa china de baterías CATL junto a la fábrica de coches de Figueruelas (Zaragoza), con 4.100 millones de euros de inversión en los próximos años, 360 de ellos procedentes del Perte-VEC.

A ello ha sumado los 100 millones de euros del Perte del sector naval, porque "ya no construimos grandes buques, pero estamos haciendo los buques especializados y con más valor añadido", o el de descarbonización, con 570 millones invertidos en varios sectores.

ESPAÑA ESTÁ "EN PLENA ACCIÓN"

El titular de Industria ha comenzado su discurso recordando que acaba de cumplir dos años al frente del Ministerio, en los que ha podido comprobar "el enorme sentido común" que existe en el ámbito socioeconómico español, por lo que ha transmitido su "admiración" a trabajadores, empresarios, emprendedores y directivos y ejecutivos, que son "uno de los grandes puntos fuertes de este país".

Se ha referido también al lema del congreso --'Europa: del diagnóstico a la acción'-- y ha afirmado que "España está en acción", que "toda ella", incluida la sociedad civil y los sectores económicos, "no está ya en fase de diagnóstico; está en plena acción".

Hereu ha alabado asimismo la situación de Aragón, que es "uno de los ejemplos de regiones que han sabido jugar muy bien sus bazas" y está adoptando "un papel creciente en el desarrollo industrial y logístico de este país". "Es una región admirable por la calidad de sus gentes, por su visión", ha subrayado.