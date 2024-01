Herrarte (PP) dice que el PSOE "vive obsesionado con la agenda de Azcón y debería estarlo con la del independentismo"

ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Carmen Herrarte, ha afirmado que lo ocurrido hoy en la rueda de prensa de la portavoz socialista es la demostración clara de que el PSOE y su portavoz, Mayte Pérez, "han perdido el oremus. Viven obsesionados con la agenda del presidente Azcón, cuando con deberían estar obsesionados con la agenda del independentismo, que es la que perjudica y daña a los aragoneses y a los españoles".

La portavoz popular ha sido muy crítica con Pérez, que cuestiona un viaje privado del presidente, "lo hace el mismo partido que tiene un presidente, Pedro Sánchez, famoso por usar el Falcon para desplazamientos privados. Y lo hace quien formó parte de un gobierno que viajó a China y Abu Dabi, con dinero de todos los aragoneses, unos viajes que no supusieron ningún beneficio para los aragoneses".

"Se fueron a China para anunciar el tren de la seda y nada; se fueron a Abu Dabi para anunciar una zona franca que la semana pasada el propio Ministerio de Hacienda descartó, entre otras cosas porque no tenía ni proyecto".

"La señora Pérez opina de un viaje privado del presidente, negándole el derecho al descanso, ese que defiende para todos los españoles menos para el presidente Azcón; eso sí, sigue sin tener opinión de la ley de amnistía, ni de la última modificación que incluye delitos de 'terrorismo humanitario', entre otras cosas".

A juicio de la portavoz popular, la portavoz socialista "vive obsesionada con la agenda del Presidente Azcón, critica que tenga presencia nacional porque lo que de verdad le molesta es que ahora sí, Aragón tenga un presidente que cuenta en la esfera política nacional no como ocurría con el señor Lambán, al que el presidente del Gobierno de España no cogía ni el teléfono, como él mismo aseguró".

Por todo ello, Herrarte ha instado a Pérez a centrarse más en la agenda del independentismo y a dar una opinión clara sobre ella. "No sabemos qué opina de la condonación de la deuda a Cataluña, no sabemos qué opina de la exigencia de transferir las competencias hídricas, no sabemos qué opina de la transferencia de las competencia de inmigración, no sabemos qué opina del trasvase del Ebro".

Un tema, el del trasvase, de vital importancia para Aragón y que cuenta ya con un duro precedente, la aprobación por parte del PSOE con Zapatero, Marcelino Iglesias y Montilla como propulsores, de un trasvase a Barcelona en 2008.