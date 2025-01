La historiadora zaragozana Carmina Gustrán coordinará los actos por el 50 aniversario de la muerte de Franco

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado este martes el Real Decreto para la creación del Comisionado para la conmemoración de los 50 años de democracia, que encabezará la historiadora Carmina Gustrán, especializada en la España Contemporánea y vinculada a la Universidad de Zaragoza y a las universidades inglesas de Leeds y Newcastle.

Gustrán, licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, Master of Arts in Culture Policy and Management por la City-University of London y Doctorado Europeo en Historia Contemporánea por las universidades de Zaragoza y Nantes (Francia), ha compaginado su labor investigadora con la gestión cultural y la coordinación de distintos eventos, ha informado el Ejecutivo central.

Entre sus investigaciones, destaca el monográfico 'El franquismo en el cine español (1975-2000)', publicado por Marcial Pons en 2022. Como gestora cultural, ha trabajado en exposiciones como 'La hambruna silenciada. El hambre durante la posguerra franquista (1939-1952)', de la Universidad de Granada y ha coordinado centros culturales como el Condeduque de Madrid o CaixaForum Zaragoza.

El Comisionado dependerá del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y su función principal será coordinar la celebración de los distintos actos conmemorativos de los últimos 50 años de ejercicio de libertades en España, en el ámbito de la Administración General del Estado y de la colaboración que pueda llevarse a cabo con el resto de las administraciones públicas.

Estará asistido por un Comité Científico de Asesoramiento, que se creará por orden del Ministerio, así como por la Comisión Interministrerial creada este martes.

50 AÑOS DE LIBERTAD

Los actos promovidos por el Gobierno tienen como objetivo celebrar "la gran transformación económica, social, cultural y política" que ha vivido España tras la muerte del dictador; homenajear a todas aquellas personas, colectivos e instituciones que lo han hecho posible; y transmitir a los jóvenes la importancia de vivir en democracia y ensalzar los derechos actuales frente a la ausencia de libertades durante el franquismo.

Para ello, se ha elaborado un programa de actividades, con debates, conferencias, actividades culturales y participativas, exposiciones y proyectos dentro y fuera del país.

Este programa se desarrollará con la colaboración de un equipo interdisciplinar, internacional e intersectorial, coordinado por el Comisionado y por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con el asesoramiento de un Comité Científico integrado por académicos de reconocido prestigio.

COMISIÓN INTERMINISTERIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de la Comisión Interministerial con motivo de la conmemoración del aniversario, con el fin de proponer actuaciones y apoyar al Comisionado para la celebración de 'España en Libertad. 50 años' en el impulso y coordinación de las actividades programadas con motivo de la conmemoración.

La Comisión Interministerial estará presidida por el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática e integrada por la persona titular del Comisionado, que ejercerá la Vicepresidencia, y como vocales los titulares de las Subsecretarías de los Departamentos ministeriales, la persona titular de la dirección del Instituto Cervantes y la persona titular de la Presidencia de Acción Cultural Española.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática creará, además, el Comité Científico, que desempeñará la labor de asesoramiento para los actos conmemorativos