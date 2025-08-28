Un hombre resulta con quemaduras tras detonar una batería eléctrica en su vivienda en Zaragoza

Un hombre resulta con quemaduras tras detonar una batería eléctrica en su vivienda en la calle Alonso V de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reacción violenta de una batería --no está determinado si se trataba de un vehículo de movilidad personal u otro tipo de vehículo-- en un domicilio del Casco Histórico de Zaragoza ha provocado quemaduras a un varón adulto.

El suceso se ha producido sobre las 02.00 horas de este jueves, 28 de agosto, en una vivienda situada en la tercera planta en la calle Alonso V y como consecuencia de la detonación se han roto los cristales del domicilio, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

El varón adulto afectado con quemaduras ha sido atendido por la Unidad Sanitaria de Bomberos, que lo ha trasladado al Hospital Miguel Servet, donde permanece ingresado.

Como sucede en este tipo de incidentes, la batería ha sido sumergida en agua para su total neutralización. La Policía Local de Zaragoza también ha colaborado en la resolución de este siniestro.