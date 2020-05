"Hoy no hemos dicho sí al Gobierno de Sánchez, hemos dicho sí al interés general", afirma Pérez Calvo (Cs)

ZARAGOZA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

"Hoy Ciudadanos no dice sí al Gobierno de Sánchez, dice sí al interés general de España, a seguir salvando vidas, empleos y a las familias", ha defendido el portavoz del grupo parlamentario de Cs en las Cortes de Aragón y miembro de la Ejecutiva Nacional de la formación, Daniel Pérez Calvo, tras el acuerdo alcanzado por el partido liberal y el Ejecutivo central para prorrogar el estado de alarma.

"Con este acuerdo, hoy no hemos investido a Pedro Sánchez para que forme gobierno con Pablo Iglesias", ha advertido Pérez Calvo, al recordar que Ciudadanos rechazó esta opción en su día y ahora "volveríamos a decir que no". "Hoy hemos evitado dar al Gobierno de Sánchez una patada en el trasero de todos los españoles", ha alegado, señalando que Sánchez aseguró que no existía un plan 'B' a la prórroga del estado de alarma, pero Cs ha logrado que exista "un plan 'A', negociado con las condiciones que ha puesto sobre la mesa Ciudadanos".

De este modo, "se acabó la vía unilateral, se acabaron los chantajes y las amenazas y, por supuesto, vamos a garantizar, incluso después del estado de alarma, la protección de los más débiles, de los más vulnerables, vamos a seguir salvando vidas, empleos y a las familias", todo ello gracias a la "política útil" que practica Ciudadanos, ha manifestado.

Ciudadanos ha logrado el compromiso del Ejecutivo central para proteger la salud y la economía de millones de españoles independientemente de lo que dure el estado de alarma. Así, el Gobierno se ha comprometido con Cs a adaptar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las ayudas a autónomos y pymes más allá del estado de alarma, mantener una comunicación permanente con esta formación para consensuar un plan de desconfinamiento "real y sensato" y trabajar en una salida a esta crisis sanitaria "que proteja los ámbitos sanitario, económico y social y a todos los españoles".