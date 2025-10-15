La huelga por Palestina la secunda el 0,984% de los empleados públicos de la administración aragonesa

Archivo - Fachada del Edificio Pignatelli. - DGA. - Archivo

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

la huelga por Palestina, convocada por los sindicatos mayoritarios, la ha secundado el 0,984% de los empleados públicos de la administración aragonesa, que son 257 empleados.

Del total de 36.841 empleados públicos, 8.085 estaban destinados a servicios mínimos, dejando 28.756 con derecho a ejercer el derecho a la huelga.

De estos últimos, 140 han realizado el paro parcial de dos horas (0,49%) y 117 la jornada completa (0,41%), lo que supone un seguimiento total de 257 empleados, el 0,894% del personal convocado.