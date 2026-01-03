Huesca activa alerta de Protección Civil por nieve y heladas este domingo

Cuñas quitanieves preparadas en la ciudad de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca activará a partir de este domingo, a las 08.00 horas, la fase alerta del Plan Especial de Protección Civil ante la predicción de heladas y nieve, ante el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo de bajas temperaturas y nevadas.

El Consistorio oscense ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ya que, según las previsiones actuales, la nieve no es el principal motivo de preocupación porque caerá sobre suelo previamente mojado y es poco probable que llegue a cuajar de manera significativa en la ciudad.

No obstante, sí que existe riesgo de formación de placas de hielo, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, lo que puede provocar caídas, resbalones y accidentes de tráfico.

Por este motivo, ha recomendado extremar la precaución en los desplazamientos, tanto a pie como en vehículo, prestar especial atención en aceras, pasos de peatones y zonas sombrías, y cuidar especialmente a personas mayores y colectivos vulnerables.

El Ayuntamiento ha recordado también que la ciudadanía dispone de contenedores de sal repartidos por la ciudad y que también puede hacer acopio en la Plaza de Toros, acudiendo con su propio cubo o recipiente, para realizar actuaciones preventivas en accesos y entornos próximos a viviendas.

Los servicios municipales y de emergencia permanecen activados y en coordinación permanente, y el Consistorio tiene preparadas las palas y los saleros, listos para actuar de forma inmediata si la situación lo requiere, con el objetivo de garantizar la seguridad y minimizar incidencias.