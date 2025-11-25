Huesca: Más denuncias elevan a 679 los casos activos de violencia de género en VioGén

Colocación de la pancarta del 25N en la Subdelegación del Gobierno en Huesca. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUESCA

HUESCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huesca cuenta con 679 casos activos en el Sistema de seguimiento integral para casos de violencia de género (VioGén), que permite valorar el riesgo de la víctima y coordinar a diversas instituciones para ofrecerle protección, lo que supone un 20% más que el año pasado.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha calificado la cifra como "preocupante", aunque al mismo tiempo revela que se ha dado un paso al frente para denunciar.

En Aragón, hay 35 víctimas mortales de la violencia machista desde el inicio de las estadísticas, en 2003. La última es Eugenia, asesinada presuntamente por su pareja en Zaragoza el pasado 4 de noviembre.

En España son 1.333 las mujeres asesinadas desde 2003, este año son 38, una cifra que el subdelegado ha calificado de "insoportable". En este punto ha dicho que "hemos avanzado", pero "todavía queda camino por recorrer" y que la prevención, la protección y la eliminación de esta lacra es "una política de Estado".

De ello ha hablado el subdelegado de Gobierno durante el acto que ha tenido lugar en Huesca, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reafirmar la condena a la violencia machista y el apoyo y solidaridad con todas las víctimas tanto mujeres como menores, que sufren la violencia vicaria.

Este acto ha servido también para reconocer y agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales.

MÁS DENUNCIAS

El comisario jefe de la Policía Nacional en Huesca, Luis Fernando Ascaso, ha informado de que este año, en la comisaría de Huesca han denunciado 139 mujeres y el año pasado la cifra no llegada a 120, lo que indica que son más las mujeres que han dado el paso de denunciar.

"Las víctimas pueden venir en cualquier momento a las comisarías y desde allí derivaremos a todos los servicios, abogado, servicios sociales, protección, que no tengan miedo, somos nosotros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que tenemos que velar por ellas y estamos a su disposición", ha apuntado.

Ha insistido en la importancia de denunciar y ha dado a conocer el Protocolo 0, para que cualquier persona que sepa de un caso de violencia lo comunique a la policía, para que esta actúe.

El comisario también ha ensalzado la colaboración con la Policía Local, que tanto en Huesca como en Jaca, se han comprometido a dar protección al 50 por ciento de las víctimas con riesgo bajo. En la capita provincial hay 155 mujeres con protección y en la localidad jaquesa hay 40, ha informado el comisario.

Por su parte, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Luis Enrique Cordobés, ha informado de la protección que realiza este cuerpo a unas 500 mujeres en la provincia y su reto es llegar a todos los rincones de la provincia.

"Supone un gran reto alcanzar esta protección a lo largo y ancho de la provincia, hasta el último de los lugares más recónditos y esto se consigue gracias al despliegue de la Guardia Civil, donde cada mujer con independencia del lugar en el que se encuentre goce de las mismas garantías de protección y seguridad", ha señalado.

ATENCIÓN A LAS MÁS VULNERABLES

El Intendente jefe de la Policía Local de Huesca, Nicolás Hernández, ha hecho alusión a la violencia que se da en la mayor de las intimidades y hacia las personas más vulnerables.

"Una sociedad moderna y democrática no puede permitir ni un solo instante que en los contextos más íntimos y privados, donde debía reinar el cariños, las confidencias, el apoyo y los sentimientos profundos se desarrolle todo lo antagónico, llegando incluso a acabar con la totalidad de los que una persona tiene que es su vida", ha manifestado.

A las puertas de la Subdelegación de Gobierno, Huesca ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia de género.