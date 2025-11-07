Huesca necesita más de 700 voluntarios para participar en la Gran Recogida del Banco de Alimentos

HUESCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huesca necesita más de 700 voluntarios para atender a todos los supermercados de la provincia que este fin de semana se suman a la Gran Recogida del Banco de Alimentos.

Este año se adelanta en el calendario la campaña solidaria de alimentos y de aportaciones económicas para suministrar al almacén del Banco de Alimentos de Huesca. Se trata de una de las principales acciones, ya que supone el 50 por ciento de las aportaciones anuales que se necesitan para satisfacer la demanda de las asociaciones que luego se encargan de distribuir las aportaciones entre las personas que lo necesitan.

La presidenta del Banco de Alimentos de Huesca, Julia Lera, ha manifestado que "esta campaña es muy importante por el alto porcentaje que supone de las aportaciones que damos a las asociaciones al año, por eso tener ese colchón tanto de alimento físico como económico supone que tendremos un remanente para bastantes meses".

Lera ha informado de que el año pasado se recogieron cerca de 90.000 kilos entre productos y también dinero en efectivo y ha recordado que se pueden aportar productos, para lo que es necesaria la presencia de voluntarios o la aportación económica en la caja de los supermercados.

Se trata de llenar los almacenes para atender a familias que tienen dificultades para alimentarse correctamente si atienden a otros pagos diarios. "El objetivo es atender a las entidades sociales que necesitan alimentos y nosotros los repartimos cada mes y son ellas las que los hacen llegar a las familias", ha apuntado la presidenta del Banco de Alimentos, que ha indicado que "no siempre son personas que se ven o que nos piden por la calle, son personas que viven su casa, con empleos precarios y que tienen que priorizar sus pagos".

Para atender la actividad de este fin de semana de todos los supermercados se llama a la participación de cerca de 700 voluntarios para que se pongan en contacto con el Banco de Alimentos. Se piden dos horas de tiempo para colaborar.