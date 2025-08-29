Huesca: la Policía rescata a mujer que intentaba saltar desde un cuarto piso

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han impedido este jueves que una mujer se quitara la vida arrojándose desde la ventana de su domicilio, en un cuarto piso, en el centro de Huesca.

Sobre las 17.45 horas, un indicativo perteneciente a la Unidad de Intervención Policial que se encontraba prestando servicio en la plaza Luis López Allué, con motivo de la presentación oficial de la vuelta ciclista a España, fue requerido por una mujer en un claro estado de nerviosismo, que manifestaba que en una de las calles adyacentes a la plaza había dos mujeres encaramadas a una ventana, pidiendo auxilio una de ellas.

Rápidamente, los agentes se dirigieron al lugar de los hechos y observaron a una mujer agarrando a otra con intenciones de precipitarse al vacío desde un cuarto piso.

Una vez dentro del portal, subieron hasta el cuarto piso, donde se encontraron en el rellano con la Policía Local, que también había sido alertada por otros ciudadanos y, tras llamar al timbre con resultado negativo, decidieron abrir un pequeño hueco en la parte inferior de la puerta para conseguir entrar al domicilio.

Una vez dentro, se dirigieron a la habitación donde se escuchaban los gritos de ayuda, encontrando a las dos mujeres, una con medio cuerpo sobresaliendo por la ventana y la otra, tía de la anterior, sujetándola como podía para evitar que se precipitase.

Los agentes agarraron fuertemente a la mujer y consiguieron introducirla de nuevo en la habitación hasta sentarla en la cama para tranquilizarla dado el estado de ansiedad extremo que presentaba. Luego comisionaron una ambulancia para su traslado a un centro hospitalario.

La colaboración ciudadana y la rápida respuesta de los actuantes hicieron posible que la mujer no sufriera ningún daño físico y pudiera ser atendida por profesionales sanitarios.