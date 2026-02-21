El IAACC Pablo Serrano lanza la sexta Convocatoria de Creación y Producción Artística Pablo Serrano/Juana Francés

IAACC Pablo Serrano - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IAACC Pablo Serrano pone en marcha una nueva edición de la convocatoria de Creación y Producción Artística Pablo Serrano/Juana Francés. Los proyectos presentados tienen que plantear un proceso de investigación y creación artística mediante la creación de nuevas piezas inéditas y se tiene que desarrollar desde el punto de vista teórico y práctico en relación con la creación contemporánea y la propia trayectoria artística del autor.

Durante el proceso de creación, el artista seleccionado podrá trabajar en uno de los talleres del museo. Del mismo modo, una vez concluido el proceso de creación, el proyecto podrá ser objeto de una exposición temporal final dentro de alguno de los espacios del IAACC Pablo Serrano (excluidas las salas que acogen la exposición permanente).

El importe del contrato es de hasta 5.000 euros base imponible (sobre la que se aplicará los impuestos que procedan), siendo el periodo de ejecución del contrato del 11 de mayo al 30 de noviembre de 2026. El plazo de presentación de propuestas para esta sexta convocatoria finalizará el 20 de abril, a las 14.00 horas.

La presentación de ofertas se realizará a través de la web del museo, adjuntando la documentación requerida en el anexo I en un único pdf y la declaración responsable del anexo II; o bien a través de cualquier registro oficial dirigido al IAACC Pablo Serrano, Dirección General de Cultura del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

El museo tiene entre sus objetivos mostrar proyectos artísticos desde Aragón, acercando a los ciudadanos la creación artística contemporánea. Para ello, desarrolla diversas acciones en relación con las distintas manifestaciones de la creación actual.

Del mismo modo, la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón considera de gran interés para el fomento de la cultura desde la comunidad el apoyo a la creación artística y la programación de una serie de exposiciones temporales en torno al arte y a la cultura contemporáneos en el IAACC Pablo Serrano.

En este marco de acción se encuadra la convocatoria para el desarrollo de un proyecto de creación y producción artística, sin limitaciones de edad, residencia u origen, ni restricciones en materia de disciplina artística.