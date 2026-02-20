La Guardia Civil difunde imágenes de la última vez que fue visto Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

La Guardia Civil difunde las imágenes de la última vez que fue visto Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha difundido este viernes las imágenes de la última vez que fue visto Airam, el joven de 20 años que permanece desaparecido en La Palma desde el pasado 16 de febrero.

En las imágenes se observa al joven, vestido con un pantalón vaquero azul y una camisa de manga larga color morado, así como portando una mochila negra, en el interior de una guagua.

El joven, detallan los agentes, fue visto por última vez las 16:36 horas del pasado lunes, bajándose de una guagua en la rotonda de entrada a Santa Cruz de la Palma. Posteriormente, habría tomando dirección hacia la Calle Real, al interior del casco urbano.

La Guardia Civil solicita, asimismo, que cualquier persona que pueda tener información al respecto, se ponga en contacto con el 062 o el 922437650.

DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA

Efectivos de emergencia y equipos de voluntarios han emprendido en la última semana un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire para tratar de localizar a Airam, este joven de 20 años con autismo que habría desaparecido en concreto en El Paso, en la isla de La Palma.

Según la descripción facilitada entonces por los cuerpos de seguridad, se trataría de un joven de 1.70 metros de altura, con el color de ojos azul y el pelo rubio.

La madre del joven alertó de su desaparición a través de un mensaje en la red social Facebook, relatando que creía que, entonces, Airam "pudo sufrir un colapso de autismo", pudiendo presentar con tal situación "un estado alterado de conciencia".

"Puede estar desorientado, tener miedo, y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre, puede tener dificultades para comunicarse y procesar información", agregó en el mensaje.

De este modo, trasladó ante los medios de comunicación que si alguien localiza a su hijo debe acercarse a él "despacio", "sin brusquedad ni acercarse de repente".

"Lo que creemos en que cogió una guagua entre las 16:00 y las 17:00 de este lunes, con destino Santa Cruz de La Palma, pero que quizás se bajó en alguna parada anterior, con intenciones de ir al aeropuerto. A él no le gustan las aglomeraciones de personas", indicó

Mercedes Afonso añadió que la última comunicación con su hijo fue sobre las 18:00 de lunes, cuando le comunicó que "no sabía dónde estaba", pero posteriormente su móvil se habría apagado.