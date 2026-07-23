Ibercaja activa un plan de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios en Aragón

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha activado un plan para apoyar a los agricultores y ganaderos de las localidades de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel que se están viendo afectadas de forma dramática por los incendios que se están extendiendo por distintos puntos de la Comunidad aragonesa.

La entidad ha puesto en marcha un protocolo para transmitir su apoyo incondicional a un sector estratégico para la economía local y pone a disposición de los damnificados líneas de financiación específicas en condiciones especiales, para que puedan seguir realizando su actividad habitual a pesar de haber perdido una buena parte de los ingresos previstos.

Asimismo, Ibercaja ofrece anticipos de las ayudas institucionales o indemnizaciones de seguros a las que pudieran tener derecho para restaurar los daños sufridos. Aquellos clientes que deseen acogerse a este plan y a las condiciones especiales que ofrece simplemente deben justificar que sus explotaciones se han visto afectadas, mediante algún documento acreditativo o declaración expresa validada por su oficina bancaria.

"En Ibercaja, tenemos un fuerte compromiso con las comunidades rurales y las empresas del campo español y, en particular, de las de Aragón, territorios origen del Banco con cuyas poblaciones tenemos una arraigada vinculación. Queremos apoyar al sector primario y lo hacemos con la financiación de múltiples proyectos agrarios en nuestro país, además de con estas ayudas en los momentos más difíciles para agricultores y ganaderos", ha explicado el director territorial de Ibercaja en Aragón, Antonio Lacoma.