Ibercaja celebra su 150 aniversario con "salud de hierro" para afrontar el futuro con "confianza e ilusión"

Autoridades institucionales a su llegada a la gala del 150 aniversario de Ibercaja, en el Auditorio de Zaragoza. - IBERCAJA

ZARAGOZA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha reunido este jueves a más de 1.500 invitados en el Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza para conmemorar sus 150 años de historia con una gala en la que el consejero delegado, Víctor Iglesias, ha destacado la fortaleza financiera, el dinamismo y la transformación que impulsan en los diversos ámbitos de su actividad y "muestran una salud de hierro para afrontar el futuro con confianza e ilusión y dar continuidad a esta brillante trayectoria".

El evento, que ha contado con representación de la sociedad española y de los grupos de interés vinculados a Ibercaja, ha reflejado la dimensión social y territorial que ha caracterizado a la entidad a lo largo de su historia, así como su compromiso con el desarrollo social y el apoyo a las personas y colectivos que más lo necesitan. Durante la tarde se han sucedido diferentes actuaciones artísticas, conversaciones y contenidos audiovisuales.

Entre los asistentes a la gala figuran el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, directivos, profesionales y clientes del banco, organizaciones empresariales y otros representantes de las principales instituciones aragonesas.

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha resaltado durante su intervención que "cumplir 150 años supone conmemorar una trayectoria de éxito y reafirmar nuestro compromiso con las personas y con los territorios en los que desarrollamos nuestra actividad".

Serrano ha recordado la contribución del banco, desde su origen, al progreso económico y social de las comunidades autónomas en las que está presente, "manteniendo una estrecha vinculación con las personas, las familias, el tejido empresarial, y las instituciones locales".

"Hoy, gracias a una historia construida sobre este compromiso, la cercanía y la confianza, Ibercaja se consolida como un proyecto con propósito, independiente, solvente y competitivo plenamente preparado para seguir generando valor y acompañando el desarrollo de nuestros territorios durante al menos otros 150 años", ha expresado, enfatizando en "la esencia de tradición y la confianza" como pilares de su actividad.

Por su parte, Víctor Iglesias ha aludido a "una trayectoria que ha estado basada en un modelo de banca de cliente y que seguirá siendo así puesto que para la entidad es una premisa irrenunciable y forma parte de nuestro ADN, de nuestra esencia corporativa". En este sentido, el consejero delegado ha incidido en la importancia del factor humano de Ibercaja, en los empleados que "son el eje principal de nuestro modelo de relación con los clientes".

"Estamos demostrando dinamismo y capacidad trasformación", ha pronunciado Iglesias, al tiempo que ha aludido a los proyectos innovadores y líneas de negocio puestos en marcha por la entidad y a la incorporación de jóvenes perfiles profesionales. Del mismo modo, se ha referido a la creciente presencia de Ibercaja en el mundo digital y refuerzo de la resiliencia, todo ello, ha continuado, "preservando nuestra sensibilidad social y territorial".

Víctor Iglesias ha insistido en mirar a la tecnología como "palanca" para ser más eficientes, pero "no deja de ser un medio para cumplir nuestro propósito corporativo", que es "seguir ofreciendo soluciones personalizadas a nuestros clientes y acompañarlos a lo largo de su ciclo vital".

IBERCAJA EN ARAGÓN Y ZARAGOZA

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado: "Ibercaja es una de las principales entidades financieras del país y eso significa que podemos seguir sintiéndonos orgullosos de proyectos que han salido adelante gracias a ella".

En este punto, Azcón ha señalado la participación de Ibercaja en iniciativas empresariales claves para el desarrollo de la comunidad autónoma, como es el caso de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), la fábrica de baterías de Stellantis y CATL, u otros proyectos vinculados a la nieve o la proyección de la figura del aragonés Francisco de Goya.

Para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el hecho de que Ibercaja mantenga su sede central en la capital aragonesa sirve de "ejemplo de que desde esta ciudad se puede crecer a todo el mundo" y refleja que esta entidad bancaria "no ha perdido sus raíces ni esa cercanía que es su seña de identidad".

"Zaragoza y Aragón están en crecimiento y transformación, e Ibercaja va a seguir contribuyendo, como lo ha hecho estos 150 años, a través de financiación y vocación social, porque es un banco con alma de caja", ha resumido Chueca.

150 AÑOS DE COMPROMISO

Las asociaciones benéficas, entidades sociales y ONGs con las que Ibercaja y Fundación Ibercaja están vinculadas han tenido protagonismo en la gala y presencia en el escenario, reflejando de esta manera su propósito, su esencia corporativa y su forma de entender la banca.

La periodista Mónica Martínez y el humorista, escritor e ilusionista Luis Piedrahita han sido los encargados de conducir un evento que ha servido para conmemorar los 150 años de trayectoria de Ibercaja y reafirmar su compromiso con los clientes, el desarrollo económico y la cohesión social de los territorios en los que está presente.