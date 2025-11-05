Ibercaja lidera hasta septiembre las aportaciones a fondos de inversión sostenibles en España

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión cierra el tercer trimestre con un patrimonio de 5.672 millones de euros gestionados bajo criterios ASG, logrados gracias a la confianza, en esta tipología de fondos de inversión, de 193.201 partícipes. La entidad aragonesa consolida la tendencia positiva con la que cerró 2024, acumulando un crecimiento superior a los 2.500 millones de euros e incorporando a 43.000 nuevos partícipes en los nueve primeros meses de este año.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha indicado que "durante los últimos doce meses, el flujo de entradas a los fondos de inversión que gestionamos con criterios ASG ha sido constante hasta alcanzar los 3.263 millones de euros, lo que ha permitido que los productos sostenibles en su conjunto hayan registrado aportaciones netas positivas en todos los meses. Este dato nos sitúa como líderes en crecimiento interanual por aportaciones a productos sostenibles".

Las claves del modelo de gestión de Ibercaja para lograr este liderazgo han sido la buena calidad crediticia, un horizonte cierto y la inclusión de los factores de sostenibilidad en los activos en los que invierte. Con estas premisas, la gama Horizonte ha posibilitado aprovechar los movimientos de la cuerva de tipos de interés y ha sido la oferta de fondos más atractiva para los clientes de Ibercaja.

EVOLUCIÓN POSITIVA

Ibercaja Gestión ha impulsado su patrimonio gestionado bajo criterios ASG a cierre de septiembre con un aumento de 167% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, muy por encima del incremento del sector que ha sido del 23% (según datos de Inverco) posicionándose, así, como la Entidad que más ha crecido desde septiembre de 2024.

El responsable de Estrategia de Ibercaja Gestión, Jorge Urriza, ha indicado que "hemos planteado soluciones de inversión que dan respuesta a las necesidades financieras e integran las preferencias de sostenibilidad de nuestros clientes. Un ejemplo de ello es el Ibercaja Compromiso Solidario, fondo que plantea una filosofía de inversión no sólo ligada a criterios de sostenibilidad, sino también a criterio éticos".

Esta destacada evolución ha llevado a Ibercaja Gestión a que los fondos gestionados bajo criterios ASG ya supongan más del 20% de los activos totales, aproximadamente 2,5 veces superior a la proporción de hace doce meses.

NUEVOS PRODUCTOS ADAPTADOS AL CICLO

Según Urriza, "nos adentramos en una fase de ciclo interesante para la inversión en renta fija ya que los bancos centrales están flexibilizando sus políticas mientras que las TIRes de la curva de tipos de interés siguen siendo razonables. Por ello, nuestros clientes puedan participar del buen momento de la renta fija, al mismo tiempo que mantienen sus preferencias de inversión sostenible. Así, este año se ha construido la gama "flexible", compuesta por tres fondos sostenibles: Ibercaja RF Privada Flexible, Ibercaja RF Privada Flexible 2 e Ibercaja RF Privada Flexible 3.

Urriza ha señalado que "queremos que nuestros clientes estén preparados ante futuros nuevos escenarios. Aprovechar momentos de volatilidad como el vivido en abril o beneficiarse de futuros movimientos de la curva de tipos basado en la selección de instrumentos de renta fija privada de mediana y alta calidad crediticia y con criterios sostenibles".