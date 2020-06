Las iglesias de la Diócesis de Barbastro-Monzón celebrarán el Corpus con aforos del 75 por ciento

BARBASTRO (HUESCA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las iglesias de la Diócesis de Barbastro-Monzón se preparan para celebrar la fiesta litúrgica del Corpus Christi, que tendrá lugar este domingo, 14 de junio, con aforos del 75 por ciento de la capacidad de los templos como medida de seguridad frente a la pandemia del coronavirus.

Además, la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo no contará con las tradicionales procesiones exteriores en las que habitualmente participan los niños y niñas de Primera Comunión, que este año todavía no se han celebrado por las restricciones impuestas por la pandemia.

La Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis ha informado en una nota de prensa de que mientras los sacerdotes, catequistas y familias fijan nuevas fechas para esas primeras comuniones, las iglesias se preparan para acoger la celebración del Corpus adaptándose al nuevo escenario.

El obispo diocesano, monseñor Ángel Pérez, presidirá la solemne eucaristía del Corpus en la Catedral de Barbastro, a las 12.00 horas. El año pasado lo hizo en Monzón.

Tras la misa, la cofradía del Santísimo Sacramento procesionará por el interior del templo con el palio de cuatro varas que cubrirá la custodia portada por el obispo. Los presidentes de las cofradías de Semana Santa cerrarán el cortejo que recorrerá la nave lateral izquierda, desde el presbiterio, para enfilar por el pasillo central hasta el altar.

NORMAS PARA LA FASE III

El Obispado de Barbastro-Monzón se ha dirigido a sus sacerdotes para actualizar la información relativa las medidas que han entrado en vigor este lunes, 8 de junio, con motivo del pase de la Fase II a la Fase III de la desescalada del confinamiento por la pandemia en Aragón.

Las principales novedades afectan a los aforos, que en las celebraciones dentro de las iglesias se amplían del 50 al 75 por ciento, manteniendo siempre la distancia de seguridad mínima de un metro. El aforo máximo debe publicarse en un lugar visible del espacio destinado al culto.

Los velatorios pueden hacerse con un máximo de 50 personas en espacios abiertos y 25 personas en espacios cerrados y las comitivas fúnebres hasta el cementerio o hasta el crematorio aumentan la participación hasta un máximo de 50 personas. Así mismo, la celebración de las bodas puede hacerse con un aforo de hasta el 75 por ciento y un máximo de 75 personas.

USO DE MASCARILLAS

La Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis ha recordado que siguen vigentes las mismas normas generales en cuanto a higiene y seguridad de forma que el uso de mascarilla debe ser generalizado y se ofrece gel hidroalcohólico, o algún desinfectante similar, a la entrada y salida de los templos.

Por su parte, las pilas de agua bendita continúan vacías, las puertas de las iglesias se mantienen abiertas a la entrada y a la salida de las celebraciones, se ha de evitar la intervención del coro parroquial, no hay hoja de cantos, no se distribuyen pliegos con las lecturas o cualquier otro objeto o papel, y el cestillo de la colecta no se pasa durante el ofertorio, sino que se coloca en una mesa a la salida.

El cáliz, la patena y los copones están cubiertos con la 'palia', el sacerdote celebrante desinfecta sus manos antes de empezar la misa y también antes de empezar la Plegaria Eucarística y antes de distribuir la Comunión, que los fieles reciben en la mano.

El diálogo individual de la comunión se pronuncia de forma colectiva y se distribuye la Comunión en silencio. El saludo de la paz se ha de sustituir por un gesto que evite el contacto directo.