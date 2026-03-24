Iglesias (PSOE) responde a Susín que el Gobierno de España ha aportado en 2025 el 51% del presupuesto de dependencia

La diputada autonómica del PSOE Mónica Iglesias. - PSOE.

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSOE Mónica Iglesias ha afirmado este martes que el Gobierno de España ha aportado, en 2025, el 51% del presupuesto de la Comunidad Autónoma para la atención a la dependencia.

Ha respondido así a la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, quien ha intervenido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el Senado, donde ha asegurado que el Ejecutivo de Jorge Azcón "ha destinado el mayor presupuesto de la historia de Aragón a los servicios públicos, con un récord de inversión en dependencia, demostrando que una buena gestión es lo opuesto a la propaganda, a la pancarta estridente y a los 'derechos de papel".

En rueda de prensa en las Cortes de Aragón, Mónica Iglesias ha apuntado que el Gobierno autonómico ha aportado en 2025 el 49%, un total de 107 millones de euros, "mientras que el Gobierno central aporta 111 millones, lo que supone que ha alcanzado el objetivo de financiar el 50% del coste", al sumarse las aportaciones extraordinarias del plan de choque. Se ha remitido a los datos del Observatorio de la Dependencia de 2025, criticando que Susín utilice los datos de 2024.

La atención a la dependencia "no puede esperar a un pacto de gobierno", ha continuado la parlamentaria socialista, recalcando que "la dependencia son personas y detrás de las personas hay situaciones familiares muy críticas".