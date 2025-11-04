El III Congreso Interdisciplinar sobre Despoblación reúne en Zaragoza a más de 80 ponentes y expertos internacionales

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Interdisciplinar sobre Despoblación reúne del 5 al 7 de noviembre en la capital aragonesa a más de 80 ponentes, incluidos por primera vez expertos internacionales "de primer nivel", desde una perspectiva que, además de las cuestiones demográficas, se centrará en el bienestar de las personas que eligen vivir en el medio rural.

El congreso, que se celebró en Ciudad Real en 2022 y en Valencia en 2023, está organizado por la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (Ceddar), con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El objetivo es generar "un debate vivo, exigente, actual e inspirador para mejorar la propia investigación, el diseño de las estrategias y los desempeños de sus directivos y políticos que han de liderarlas acompañados de la ciudadanía y su tejido social".

El congreso se ha presentado este martes en rueda de prensa en la DPZ con el diputado delegado de Despoblación, Eduardo Arilla; el director de la Cátedra, Vicente Pinilla; y los miembros del comité organizador Mari Luz Hernández y Luis Antonio Sáez.

"EL MAYOR CONGRESO SOBRE DESPOBLACIÓN"

Arilla ha destacado que este es "el mayor congreso que se hace en España sobre despoblación" y que la Universidad de Zaragoza (Unizar) es "un ejemplo para otras universidades de España" por su trabajo en esta materia.

Además, ha apuntado que "marcará las líneas de trabajo" al ser un congreso interdisciplinar en el que se van a tratar distintas materias y que desarrollará propuestas "factibles" y "posibles" para poner en práctica en el territorio.

El director de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, impulsada conjuntamente por la institución provincial y Unizar, ha subrayado que no sólo es el congreso más importante en España sobre esta materia, sino "el único" en el mundo que se centra en esta temática.

Es, asimismo, un congreso académico en el que se presentarán más de 80 trabajos, que se discutirán esta semana en Zaragoza, y que incluirá varias mesas redondas que abordarán el fenómeno de la despoblación desde disciplinas muy diversas como la geografía, la sociología, la antropología, la historia, loas ciencias ambientales, la agricultura y los recursos naturales, la demografía y la economía.

PONENTES DE GALES, ESCOCIA O ESCANDINAVIA

Entre los ponentes destacan expertos como el director de la Unidad de Políticas de Población del Gobierno de Escocia, Mike Andrews; el profesor de la Universidad de Aberystwyth (Gales), Michael Butch; o Hilma Salonen, en representación de Nordregio, un instituto dedicado al desarrollo regional en Escandinavia. Habrá también una mesa redonda con representantes de Cámaras de Cuentas autonómicas que han evaluado las políticas de despoblación.

Desde el comité organizador, Mari Luz Hernández ha señalado que la elección de Zaragoza se debe al trabajo interdisciplinar que lleva años realizándose en Unizar, que le pareció "interesante" a los promotores del congreso.

Los casi 80 trabajos presentados se dividirán en 17 sesiones temáticas diferentes: Medios de comunicación y redes sociales; Demografía; Estrategias de desarrollo local; Educación I; Medio Ambiente; Cultura y etnografía; Educación II; Demografía II; Salud I; Vivienda; Antropología; Educación III; Provisión de servicios; Ordenación del territorio; Sector primario; Política, movimientos sociales y opinión pública; y Salud II.

Por su parte, el director del Ceddar, Luis Antonio Sáez, ha considerado que la despoblación "es un buen tema para que surja diálogo en todas las direcciones posibles", ya que "no permea suficientemente las decisiones políticas" y que los académicos, "muchas veces", están en una "burbuja" sin sentirse interpelados.

NUEVO ENFOQUE: EL BIENESTAR SOBRE LA DEMOGRAFÍA

Sobre las ideas que se plantean en citas como esta, Pinilla ha sostenido que algunas están "permeando", mencionando expresamente que el enfoque ha pasado del número de habitantes de una población al bienestar de las personas, a la idea de que "la prioridad en las zonas rurales" es que haya "una cierta posibilidad" de que las personas puedan vivir donde deseen y que las condiciones que ofrece el medio rural "no sean especialmente limitantes". "Creo que las políticas que estamos viendo en los últimos años están avanzando en esta dirección", ha precisado.

En este sentido, ha defendido que este enfoque es "positivo" porque de centrarse en la variación de la población, "ahora no nos importa tanto cuánta gente hay como que la gente que hay lo haga en determinadas condiciones".

Sáez, por su parte, ha añadido que, en los últimos cinco años, se ha profundizado en la interdisciplinariedad, abordando cuestiones relacionadas con el periodismo, la sanidad, la educación o el derecho.

A ello ha sumado que la comparativa internacional, que se podrá evidenciar esta semana con expertos escoceses, galeses o nórdicos, es "muy potente".

POLÍTICAS ADAPTATIVAS

En este ámbito, ha indicado que el debate en los últimos años gira en torno a las políticas adaptativas: "Vamos a adaptarnos a lo que es inevitable, eso es más realista, generarás mejores políticas y evitarás frustraciones", ha explicado, con conceptos como el "decrecimiento urbano", habitual en la literatura académica en Norteamérica, Alemania o Europa del Este, y que incluso se está empezando a dar en ciudades intermedias en España.

Pinilla ha agregado que el caso de Escocia es "interesante" porque, a pesar de que su gobierno no tiene competencias en materia migratoria, una de las patas de su estrategia contra la despoblación incide en el diseño de políticas que faciliten la integración de inmigrantes, tanto de otros puntos del Reino Unido como de otros países.

"Esto es interesante porque en España no se puede discutir sobre la inmigración, lo único que se escuchan son insultos y descalificaciones en general. Es una pena porque no podemos plantear políticas de acogida, de integración, de captación en origen, porque no hay ninguna discusión", ha lamentado.

"La despoblación se combate con calidad de vida", ha zanjado el diputado Eduardo Arilla, también alcalde de Borja, quien ha asegurado que son "innumerables" los casos en su zona de personas jóvenes y "recién formadas" que han optado por vivir en el medio rural y "se han quedado". Por ello, las políticas que se lleven a cabo desde las distintas administraciones tienen que sumar, "no que resten o que impidan desarrollar cualquier tipo de trabajo".