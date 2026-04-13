La III Semana de la Pyme llenará el territorio con 30 actividades en 15 municipios de todo Aragón

Participantes en la presentación de la Red 'Aragón es pyme' - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón acoge la III Semana de la Pyme en Aragón desde este viernes 17 hasta el jueves 30 de este mes. En total, serán 30 actividades, que tendrán lugar en todo Aragón. La iniciativa "reafirma el compromiso del Gobierno de Aragón con quienes crean riqueza, empleo y oportunidades", destaca la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz.

Además de las tres capitales de provincia aragonesas, las sesiones tendrán lugar en Sabiñánigo, Monzón, Belchite, Calatayud, Tarazona, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Alcañiz, Jaca, Fraga, Cuarte de Huerva y Pina de Ebro.

TEMAS Y ENTIDADES COLABORADORAS

Algunos de los asuntos que se abordarán serán emprendimiento, comercio, networking, relevo generacional, formación, gestión, talento, marketing y ventas.

También habrá sesiones sobre digitalización, Inteligencia Artificial, liderazgo, habilidades, finanzas, asociacionismo, economía social, empresa familiar y ciberseguridad, entre otras.

La III Semana de la Pyme en Aragón está organizada por el Gobierno de Aragón junto al tejido asociativo y empresarial de la comunidad autónoma.

Entre las entidades colaboradores de la iniciativa figuran las Cámara de Comercio de Teruel, Huesca y Zaragoza, CEOE Aragón, CEPYME Aragón, AJE Aragón, ADEA, ARAME, ATA, UPTA, CEPES Aragón o Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación, así como varios ayuntamientos, como los de Tarazona y La Almunia de Doña Godina.

También participan asociaciones de todo el territorio, como FECOM, AMEPHU, ECOS, AEPAG Alto Gállego, CEOE CEPYME Huesca y Teruel, ADECOBEL Campo de Belchite, GOGITIAR, Asociación de Empresarios Monzón - Cinca Medio, Yo Compro en Las Fuentes, Asociación Empresarial Cinco Villas, ACOMSEJA, ACOMZA, ACHE Asociación Huerva Empresarial, AEI Fraga y AIRBE. Para más información: www.aragon.es/-/iii-semana-de-la-pyme-en-arag%C3%B3n