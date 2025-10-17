La ilustradora Elisa Arguilé es la autora de la XXI edición de la Feria del Libro Aragonés

MONZÓN (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

El concejal de Ferias, Jairo Sánchez, y la directora de la Feria, Olga Asensio, han presentado este viernes en el Salón Azul del Ayuntamiento el cartel oficial de la XXXI edición de la Feria del Libro Aragonés (FLA) de la ilustradora aragonesa Elisa Arguilé. La muestra se celebra los días 6,7 y 8 de diciembre en el Pabellón Joaquín Saludas.

Jairo Sánchez ha señalado que con la presentación de este cartel damos el pistoletazo de salida a "la XXXI edición de la Feria del Libro Aragonés que este año como novedad será su ubicación en el pabellón Saludas, tras las buenas sensaciones que nos dejó la reciente celebración de Replega en el mismo. Lógicamente se adaptará a las características específicas de la muestra con un escenario para presentaciones y la utilización de un gimnasio para actividades infantiles. Además, próximamente presentaremos el nuevo monolito para el Paseo de las Letras, tras la jubilación de los hermanos Clemente".

Con respecto al cartel, Olga Asensio ha apuntado que Elisa Arguilé es una de las grandes ilustradoras aragonesas, Premio Nacional de Ilustración con 'Hasta (casi) 100 bichos', de Daniel Nesquens. Ha afirmado que bajo su punto de vista es "un cartel del que nos gustó su fuerte impacto visual, podríamos pensar casi que es un artefacto y ese artefacto tiene unas fuertes raíces y muy buen interior todo en unas líneas muy puras, muy limpias. Esas raíces nos anclan a lo que es la Feria del Libro Aragonés y luego las páginas que están diseñadas en unas pequeñas líneas en las que se apoya un pajarito y que yo creo que representa a esos polluelos o esos pajaritos que somos todos cuando cogemos un libro y queremos descubrir lo que es".

Otro aspecto que gustó a Jairo y Olga, a la hora de ver la propuesta de la ilustradora, fue la tipografía escogida ya que es una letra juvenil e infantil con unos rasgos muy definidos.

Los interesados en participar en la XXXI edición de la Feria del Libro Aragonés, ya pueden hacer la inscripción desde hoy en https://ferialibroaragones.com/ hasta el día 9 de noviembre.