El incendio de Plan (Huesca) sigue activo, pero no avanza

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Plan, en el Pirineo aragonés, continúa activo, aunque no avanza, y ha afectado a un centenar de hectáreas. Las labores de extinción están siendo complicadas debido a la altitud y a la orografía.

El operativo INFOAR del Gobierno de Aragón mantiene desplegada una brigada helitransportada de Boltaña con helicóptero, una brigada helitransportada de Peñalba con helicóptero, seis brigadas terrestres, tres autobombas y un director técnico de Extinción

El Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) está colaborando con dos helicópteros ligeros y un helicóptero medio. La Junta de Andalucía también ha mandado un helicóptero.

ESTABILIZADO EL INCENDIO DE EJULVE

En cuanto al incendio forestal de Ejulve (Teruel), se encuentra estabilizado desde la noche de este miércoles. Se están llevando a cabo trabajos para enfriar puntos calientes y posibles reproducciones.

Durante la jornada de este jueves estarán trabajando cuatro brigadas terrestres, cinco autobombas un APN de INFOAR, además de un avión nodriza de la Diputación de Zaragoza.

Por otra parte, en el incendio de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, ya controlado, se están haciendo trabajos para enfriar puntos calientes y posibles reproducciones. Se encuentran en la zona dos brigadas terrestres de INFOAR, dos autobombas y un APN