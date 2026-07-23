El Gobierno activa el Plan Auto+: Calcula cómo conseguir la ayuda máxima en la compra de un coche eléctrico

Archivo - Un coche enchufado en un punto de carga, a 19 de diciembre de 2023, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que regula la concesión de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados en el marco del Plan Auto+, dotado con hasta 400 millones de euros, de forma que los usuarios que compren un vehículo sostenible se podrán beneficiar de hasta 4.500 euros en forma de subvención con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Las ayudas tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 para vehículos nuevos y se aplicarán también a modelos de ocasión vendidos por concesionarios o puntos de venta oficiales, siempre que su fecha de matriculación sea posterior al 1 de enero de 2025.

El Ejecutivo concederá hasta el 25% adicional de la ayuda a los vehículos que hayan sido fabricados en Europa o en España, incentivando así el consumo de modelos producidos en la Unión Europea frente a la creciente oferta de marcas chinas. Además, los puntos de venta estarán obligados a ofrecer un descuento de al menos 1.000 euros sobre el precio de venta.

¿QUIÉNES PODRÁN SOLICITARLA?

Son beneficiarios del programa las personas físicas y las empresas con personalidad jurídica propia, así como los autónomos que desarrollen actividades económicas y estén dados de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

¿CUÁNTAS AYUDAS SE PUEDEN CONCEDER?

Las ayudas quedan limitadas a un vehículo por beneficiario. En el caso de que el beneficiario fuera un autónomo, se podrá obtener un máximo de tres vehículos con ayuda y si fuera una empresa, de 10 vehículos con ayuda.

¿CÓMO SOLICITARLA?

El ministro ha explicado que las solicitudes podrán presentarse a través de una plataforma telemática, tanto directamente por los beneficiarios como mediante concesionarios o empresas de renting y leasing financiero.

La tramitación se centralizará en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el organismo público que ya gestionaba el plan Moves III. Los expedientes se registrarán en un portal telemático del IDAE, accesible tanto para los beneficiarios como para los concesionarios y empresas de renting que tramiten solicitudes en nombre de sus clientes.

¿CUÁNTO DINERO RECIBO SI ME COMPRO UN COCHE ELÉCTRICO?

Para recibir la cuantía total por la compra de un turismo eléctrico es necesario que sea 100% eléctrico, tener un precio inferior a los 35.000 euros y que su ensamble y batería hayan sido fabricados en Europa. Así, un conductor español percibirá 4.500 euros.

**AQUÍ VA LA CALCULADORA**

En el caso de ser un turismo eléctrico con precio entre 35.000 y 45.000 euros y fabricado en Europa (montaje y baterías), la dotación será de 4.050 euros. Si las baterías fuesen de origen no europeo, la ayuda se vería descontada en 450 euros.

A su vez, los conductores españoles percibirán 3.375 euros siempre que su coche eléctrico tenga un precio inferior a 35.000 euros, pese a que haya sido configurado fuera de Europa. Igualmente, recibirán 2.925 euros si decidiesen comprar en 2026 un coche eléctrico con precio entre 35.000 y 45.000, pero de origen distinto a Europa.

¿Y CON LA COMPRA DE UN HÍBRIDO ENCHUFABLE?

En el caso de que el modelo a adquirir sea híbrido enchufable (PHEV) o de autonomía extendida (REEV), el comprador recibirá un 25% menos de la ayuda máxima en comparación con un coche eléctrico.

La subvención máxima a percibir por este tipo de modelos son 3.375 euros siempre que cumpla las otras dos condiciones: precio inferior a 35.000 euros y fabricado en suelo europeo.

En caso de ser europeo, pero su valor se coloque en el rango de los 35.000 y 45.000 euros, la ayuda sería de 2.925 euros. En ambos casos, tanto el montaje como la batería deben ser fabricados en la UE, si no implicarán 450 euros menos.

La cuantía varía a los 2.250 euros si un modelo PHEV tiene precio inferior a 35.000 euros y su procedencia es fuera de Europa o España. Por el contrario, si su coste se sitúa entre 35.000-45.000 euros y se ha fabricado fuera de la Unión Europea, recibirán 1.800 euros.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR?

Para solicitar la ayuda es necesario tener a mano la factura con el precio antes de impuestos y descuentos, el permiso de circulación con fecha de primera matriculación posterior al 1 de enero de 2026 y la ficha técnica del vehículo.