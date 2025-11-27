El informe del arquitecto de la comunidad de propietarios de plaza de Santa Clara de Huesca propone "desalojo inminente"

Entorno de la plaza de Santa Clara de Huesca, donde se ha desalojado a 200 vecinos. - EUROPA PRESS

HUESCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto al que la comunidad de propietarios del número 4 de la plaza de Santa Clara de Huesca, tras detectar problemas en el hormigón de las columnas durante unas obras en los bajos, encargó un informe de reparación de la estructura del edificio, ha propuesto el "desalojo inminente" de este edificio por seguridad --riesgo de colapso-- y por extensión a los edificios números 3, 2 y 1, según el documento que ha trasladado al Ayuntamiento.

El desalojo, que se está llevando a cabo desde la mañana de este jueves afecta a 77 viviendas ocupadas y a 200 personas.

En dicho informe se indica que "se tomaron muestras de hormigón y en tres pilares distanciados en el local de planta baja, se marca con una cruz donde se van a extraer probetas de la cimentación existente bajo estos pilares, se decide no extraer en los pilares por su alto estado de carbonatación hasta una altura de 2 metros". Se comprobó visualmente que hay daños en pilares en el edificio número 3 y número 2 parecidos a los del número 4. La estructura de hormigón se hizo en los años 60.

El arquitecto señala en el informe que después del desalojo deberían hacerse pruebas del estado del hormigón por el laboratorio para confirmarlo.

Desde el Ayuntamiento de Huesca se ha informado que hace aproximadamente dos semanas, durante las obras en los bajos del número 4 de Santa Clara, los propietarios advirtieron a los Bomberos de que se habían detectado problemas en el hormigón de las columnas al retirar su revestimiento.

El atestado de Bomberos fue trasladado a los servicios de Urbanismo, que requirió a la comunidad de propietarios la contratación de un arquitecto para reparar el problema. El arquitecto comenzó su trabajo y en este proceso, ante la situación de los pilares y las sospechas de que el problema pudiera ser la carbonatación, encargó el estudio técnico que se ha conocido este jueves con el origen del problema.

El arquitecto se ha personado en el Ayuntamiento esta mañana y ha comunicado verbalmente el problema, advirtiendo del riesgo de colapso del edificio. Es entonces cuando el Ayuntamiento ha activado el operativo para coordinar el desalojo.