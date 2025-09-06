Una ingeniera del Gobierno de Aragón participa como oficial de enlace en los incendios forestales de Castilla y León

Fernández Blanco (a la izquierda) sirvió de enlace entre los equipos de los medios aéreos internacionales procedentes de varios países y los responsables del dispositivo. - INFOAR

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ingeniera de Montes Paula Fernández Blanco, jefa de la Sección de Caza y Pesca del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza, ha participado durante ocho jornadas como Liaison Officer (oficial de enlace) en las labores de extinción de los incendios forestales declarados este verano en Castilla y León y Extremadura.

Fernández fue movilizada, tras el ofrecimiento del Gobierno de Aragón, por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tras la activación, la noche del 13 de agosto, de la solicitud de ayuda a la Unión Europea por parte del Gobierno de España, en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Su papel consistió en servir de enlace entre los equipos de los medios aéreos internacionales procedentes de Italia, República Checa, Eslovaquia, Países Bajos y los responsables del dispositivo, y dar apoyo logístico a dichos equipos. En particular ejerció de traductora de italiano e inglés, y buscó facilitar la integración de los equipos internacionales con los equipos de trabajo españoles.

Se trataba de la primera vez que Paula Fernández Blanco participaba en una misión de este tipo. Según ha explicado, "aunque muy exigente, la experiencia ha sido muy gratificante tanto en lo profesional como en lo personal, ya que ha permitido demostrar la importancia y la utilidad de la cooperación entre países europeos en un ámbito tan tangible como la lucha contra los grandes incendios forestales".

Con esta participación, el Gobierno de Aragón pone de relieve la preparación y cualificación del personal técnico del dispositivo INFOAR, que no solo desempeña funciones de extinción de incendios forestales en la Comunidad Autónoma, sino que también está capacitado para colaborar en operativos de carácter nacional e internacional.