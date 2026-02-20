Las inscripciones del II Concurso de Indumentaria Tradicional Aragonesa 'Ciudad de Fraga' ya están abiertas

FRAGA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha abierto el plazo de inscripción para participar en el II Concurso de Indumentaria Tradicional Aragonesa "Ciudad de Fraga", que se celebrará el próximo 18 de abril. Esta iniciativa, enmarcada en la Fiesta de Interés Turístico Nacional de La Faldeta, busca promover y difundir el patrimonio cultural aragonés a través de su indumentaria tradicional.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 18 de marzo y los interesados deberán cumplimentar el formulario disponible en la web reservas.fraga.org. El certamen está abierto a participantes de todas las edades, quienes podrán concursar en tres categorías: traje femenino, traje masculino y conjunto.

Se valorará la autenticidad histórica de las piezas, la calidad de los materiales y tejidos, el uso correcto de complementos y la elaboración artesanal, siempre respetando los cánones de la indumentaria tradicional aragonesa.

Los atuendos y/o prendas ganadoras en la anterior edición no podrán presentarse al concurso. El jurado, compuesto por expertos en indumentaria tradicional aragonesa, evaluará las propuestas durante el desfile que se celebrará el 18 de abril en el Castillo de Fraga.

En esta edición se otorgarán tres premios por categoría. Los primeros de cada categoría se llevarán un premio de 200 euros, trofeo y diploma; los segundos, 100 euros, trofeo y diploma; y los terceros, trofeo y diploma. Además, el jurado podrá hacer menciones especiales, si lo considera oportuno, tanto a atuendos enteros como a prendas o elementos destacables que podrá premiar como "accesit".