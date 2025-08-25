El Instituto Aragonés de la Mujer ofrece 18 nuevos cursos de formación desde septiembre a fin de año

Instituto Aragonés de la Mujer ofrece 18 nuevos cursos de formación desde septiembre a fin de año - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Violencias contra la mujer, igualdad de género en la empresa, emprendimiento, herramientas digitales, orientación y empleo son las áreas de la nueva acción de formación que ofrece desde septiembre hasta final de año el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), dentro de su plan '#IAMformación'.

Los 18 nuevos cursos están destinados a promover la igualdad de género en empresas y organizaciones, así como el desarrollo profesional y digital de mujeres emprendedoras y en búsqueda o mejora de empleo.

Asimismo, los cursos están dirigidos a la formación de profesionales que trabajan en la prevención e intervención de la violencia contra las mujeres.

Todas las sesiones son gratuitas, tienen una duración de dos horas cada una, y se imparten por videoconferencia. Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del portal 'www.iamformación.es', desde el 1 de septiembre. Cada acción formativa tiene un límite de 50 plazas.

"HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL"

Quienes participan en los cursos podrán reforzar su formación mediante consultas personalizadas, en las asesorías laboral y empresarial del IAM.

"El objetivo del Instituto Aragonés de la Mujer es proporcionar herramientas prácticas para el crecimiento personal y profesional de las personas inscritas", explica la directora del IAM, María Antoñanzas. "También queremos facilitar las claves y pautas para implementar los procedimientos que deben cumplir las empresas y organizaciones en materia de igualdad", ha señalado.

En al área de violencias contra la mujer, se analizan aspectos de la violencia de género y las violencias sexuales, autocuidado de las personas profesionales que trabajan en estos ámbitos, dificultades a las que se enfrentan las mujeres víctimas y gestión emocional para madres de víctimas de violencia de género, entre otras temáticas.

En orientación y empleo, se comparte cómo diseñar tu propia estrategia de búsqueda activa de empleo, o gestión de herramientas digitales básicas para el empleo. En igualdad en la empresa, hay cursos sobre planes de igualdad, claves para el diagnóstico y su elaboración, y protocolo de acoso sexual o por razón de sexo en una organización.

REDES SOCIALES, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CANVA Y TRELLO

En emprendimiento, se abordan estrategias para mejorar la presencia en redes sociales y modelos de negocio en la era de la inteligencia artificial (IA), entre otros.

Por su parte, en el área digital, se imparten cursos sobre Canva y aplicaciones de la IA para el diseño, o de Trello, herramienta para la gestión de proyectos y tareas, entre otras formaciones.

En el primer semestre, 380 personas participaron en las sesiones de #IAMformación, una iniciativa del Instituto Aragonés de la Mujer que se puso en marcha el año pasado, y se ha consolidado con una gran aceptación por parte de la ciudadanía.