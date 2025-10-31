Isuerre (Zaragoza) recibe con una fiesta su nueva planta fotovoltaica, con la que ahorrará más del 70% de su factura

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Isuerre, en la Comarca zaragozana de las Cinco Villas, celebrará el próximo 8 de noviembre una 'Fiesta de la Energía', con la que dará la bienvenida a la comunidad energética que ha creado en torno a una nueva planta fotovoltaica de autoconsumo, de más de 100 kW, con la que se estima que sus vecinos --se ha sumado el 95% de su población-- podrán ahorrar más del 70% de su factura de la luz.

La comunidad energética y la 'Fiesta de la Energía' se han presentado este viernes en rueda de prensa la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), institución que ha sufragado íntegramente los 212.000 euros que ha costado la infraestructura a través del Plan Agenda 2030 de hace dos años.

En la rueda de prensa, el diputado provincial Alfredo Zaldívar ha destacado que este municipio, de sólo 30 habitantes empadronados, es "pionero" en este tipo de instalaciones, gracias al Plan Agenda 2030, con el que la DPZ aprobó en 2023 ayudas de casi 13 millones de euros para que 201 municipios pusieran en marcha plantas municipales de autoconsumo energético.

La mitad de esas instalaciones reducirán la factura eléctrica de los propios ayuntamientos y otro centenar, como es el caso de Isuerre, beneficiarán también a los vecinos.

Además, 6 de los 40 millones con los que estaba dotado el Plan Extraordinario de Concertación aprobado por la DPZ en esas mismas fechas se distribuyeron entre los 201 municipios que solicitaron el plan de autoconsumo, con lo que esos ayuntamientos recibieron una ayuda adicional de hasta 100.000 euros. En total, la institución provincial destinó 20 millones de euros a potenciar el autoconsumo energético.

PRIMERA MEDIDA DE LA CORPORACIÓN

El alcalde de Isuerre, Luis Javier Egea, ha relatado que llegó a la alcaldía en junio de 2023 y que, ya en el primer pleno de la corporación, puso sobre la mesa la creación de una comunidad energética, por lo que, al conocer el plan de la DPZ, se lanzaron "de cabeza".

Después de obtener el primer lugar por puntuación en dicho plan, los últimos dos años han sido "de bastante trabajo" para licitar y completar la instalación o crear la Asociación Comunidad Energética de Isuerre, formada por todos los vecinos que se han adherido a la misma.

El objetivo, además de ahorrar gracias a los excedentes generados, es contribuir desde el municipio a reducir la huella de carbono, algo en lo que "los vecinos están todos concienciados de que tenemos que seguir por este camino", ha indicado el alcalde.

Para ello, esta localidad cincovillesa ha preparado para el 8 de noviembre una inauguración "por todo lo alto" porque la llegada de esta planta fotovoltaica es "una fiesta que hay que celebrar". La instalación todavía no estará en funcionamiento, a la espera de que Endesa autorice el enganche, pero Egea ha confiado en que lo esté "lo antes posible", antes de final de año.

'FIESTA DE LA ENERGÍA'

La jornada empezará a las 11.00 horas con una recepción en la plaza de España de Isuerre, tras la que se impartirá el taller 'Comunidad energética: mucho más que compartir energía', de la mano de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Aragón Energía Propia.

A las 12.30 horas, los asistentes acudirán a la nueva planta acompañados por una ronda jotera para la inauguración oficial y, a las 14.00 horas, habrá una comida popular, seguida de la música en directo del Dúo Calatrava.

En representación de la OTC, Silvia Rodrigo ha alabado el Plan Agenda 2030 de la DPZ y la iniciativa del Ayuntamiento de Isuerre porque es complicado que estos proyectos salgan adelante si no hay líneas que los impulsen.

En cuanto a la labor de la OTC, ha asistido al Consistorio en la última parte del proceso: redacción de los documentos de la asociación --acta fundacional, estatutos, elección de la forma jurídica más adecuada o proceso de registro--.

La planta fotovoltaica, que terminó de construirse en mayo de este año, está ubicada en la parcela 28 del polígono 3 de Isuerre, que está cerca del casco urbano, pero en un lugar en el que no es visible y, por tanto, no hay "contaminación visual".