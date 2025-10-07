IU Aragón critica "las ayudas directas de Azcón a sus amigos" para construir el tobogán de Panticosa (Huesca)

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Aragón y diputado autonómico, Álvaro Sanz, ha criticado este martes "las ayudas directas de Azcón a sus amigos" para construir el tobogán de Panticosa (Huesca).

Ha ofrecido una rueda de prensa junto con el responsable de IU Aragón de Modelo Productivo, Jesús García Usón, rechazando "los abusos" del Plan Pirineos que impulsa el Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón y haciendo notar que "todas las infraestructuras cuentan con fondos públicos para ser desarrolladas al servicio de intereses muy concretos y de forma arbitraria, todas niegan el cambio climático y sus efectos, apenas ninguna sirve para los objetivos fundamentales de desestacionalizar y diversificar la oferta turística en las zonas de montaña y todas causan afecciones severas" que pueden "destrozar nuestras montañas".

Sanz ha indicado que, durante la legislatura pasada, IU denunció "la borrachera de despropósitos", en alusión al uso de fondos públicos para ejecutar estas obras, que "se basaban en la ampliación de dominios esquiables y el destrozo de zonas de alto valor", en referencia expresa a la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal por Canal Roya, "que fue parada por la presión social", reivindicando la creación del Parque Natural de Anayet, y otras obras, como el telecabina de Benasque o la amplación de la estación de Cerler por Castanesa.

"Muchas de estas obras fueron iniciadas por el Gobierno anterior, Azcón las coge todas y eso le sirve de base para, con mucho marketing, propaganda y publicidad, construir el Plan Pirineos, un 'power point' que suma y resta financiación de forma arbitraria para favorecer intereses muy concretos con mecanismos que, a juicio de la Intervención de la Comunidad Autónoma, no son adecuados", ha añadido.

Ha mencionado, entre estos mecanismos, las "ayudas a dedo, salvando la concurrencia competitiva", también "aumentar los presupuestos a base de desfases", apuntando que el coste de la unión de Astún y Candanchú se ha "disparado" a 46 millones de euros "¿Quién va a pagar esta broma?", se ha preguntado.

AYUDAS DIRECTAS AL TOBOGÁN

Jesús García Usón ha recalcado que el proyecto del tobogán de Panticosa no cuenta con financiación de los fondos europeos y que su financiación es "casi al cien por cien" de fondos del Gobierno de Aragón, a lo que se suma una subvención de medio millón de euros del Ayuntamiento de Panticosa.

El Gobierno de Azcón concedió una ayuda directa de 4 millones de euros en el presupuesto de 2024 y, durante la prórroga presupuestaria de 2025, se ha desafasado el coste hasta los 7,7 millones de euros, justificando el Gobierno las ayudas de interés social y económico por la creación de empleo y la vida en los valles.

"Es una ayuda directa de Azcón para otorgar ayudas directas a sus amigos y gestionar los fondos de la Comunidad Autónoma como si esto fuera su cortijo", se ha quejado García Usón, observando que esta ayuda cuenta con un informe desfavorable de la Intervención, que señala que no se puede eludir la concurrencia competitiva, que no se cumple la condición de igualdad entre todos los Ayuntamientos de la Comunidad, y que hay una falta de transparencia.

"Siguen destrozando el medio ambiente, negando los efectos del cambio climático y retorciendo los mecanismos legislativos y administrativos para la concesión de subvenciones" que requieren unos presupuestos: "Si quiere otorgar ayudas directas, debe tener presupuestos".

IU seguirá luchando contra "estas aberraciones" de uso de dinero público "únicamente para intereses privados de naturaleza especulativa" y seguirá denunciando "atrocidades" como la ampliación de Cerler y el telecabina de Benasque, llevando estas obras a la Comisión Europea "porque no cumplen los requisitos de no dañar el medio ambiente".