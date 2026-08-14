IU propone crear una Comisión parlamentaria de investigación sobre el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Izquierda Unida de Aragón, Marta Abengochea, ha propuesto este viernes crear una Comisión de investigación en las Cortes sobre el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

En una nota de prensa, Abengochea ha trasladado su "solidaridad y apoyo" a los vecinos afectados por el incendio de Las Peñas de Riglos, que ya ha arrasado alrededor de 10.000 hectáreas, ha obligado a evacuar 16 núcleos de población y ha afectado a centenares de personas, "además de poner en serio peligro un patrimonio natural e histórico de valor excepcional para la Comunidad".

Para Marta Abengochea, "en estos momentos la prioridad absoluta debe seguir siendo apoyar a quienes están combatiendo el fuego y atender a las personas afectadas".

"Por eso queremos expresar nuestro reconocimiento a los profesionales de INFOAR, a los bomberos de las distintas administraciones, a los agentes de protección de la naturaleza, a la Guardia Civil, a Protección Civil, al personal sanitario, a los voluntarios y voluntarias y a todas las personas que están trabajando para hacer frente a esta emergencia", ha declarado.

Izquierda Unida también ha agradecido la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME), "cuya intervención ha resultado decisiva durante los momentos más difíciles de la emergencia y especialmente en las actuaciones desarrolladas para proteger y evacuar los bienes culturales e históricos amenazados por el fuego en el entorno del Monasterio de San Juan de la Peña".

Al mismo tiempo, Abengochea ha considerado que, "una vez superada la emergencia, será imprescindible analizar en profundidad todo lo ocurrido".

"Este incendio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar las políticas públicas de prevención, gestión forestal y extinción de incendios en Aragón, especialmente en un contexto de aumento de los grandes incendios forestales asociado al cambio climático, la despoblación rural y la acumulación de combustible forestal".

BOMBEROS FORESTALES

En este sentido, la diputada ha trasladado todo el apoyo de IU a las reivindicaciones de los bomberos forestales y del personal de INFOAR, que mantienen sus movilizaciones tras "el menosprecio" mostrado por el Gobierno de Aragón.

En su opinión, "la magnitud de los incendios que está sufriendo Aragón demuestra que resulta imprescindible reforzar el operativo con más medios humanos y materiales, mejorar sus condiciones laborales y avanzar en una modernización real de un servicio que lleva décadas reclamando mejoras".

"No es aceptable que los profesionales que están en primera línea sigan denunciando falta de recursos, plantillas insuficientes y situaciones de agotamiento mientras Aragón afronta una de las temporadas de incendios más graves de los últimos años", ha manifestado para advertir que "no se puede seguir posponiendo un debate que debía haberse afrontado hace tiempo. Las reformas son complejas, pero esa complejidad no puede convertirse en una excusa para no actuar".

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en el Alto Aragón, Vicente Guerrero, ha considerado igualmente "imprescindible" aclarar todas las circunstancias que rodean el origen y la gestión de este incendio.

Las primeras informaciones conocidas sitúan el foco inicial en una zona de acopio vinculada a unas obras de la carretera autonómica A-1205 y diversos medios han informado de la detención de un trabajador en el marco de la investigación.

Para Guerrero, "corresponde ahora a la autoridad judicial y a los órganos competentes determinar con rigor qué ocurrió exactamente y si existen responsabilidades individuales, empresariales o administrativas. Lo que no puede permitirse es que queden dudas sobre un incendio de estas dimensiones".

"También será necesario analizar si se adoptaron todas las medidas de prevención y seguridad exigibles en el entorno donde se originó el fuego y conocer si las advertencias trasladadas por municipios y entidades del territorio fueron atendidas adecuadamente", ha apuntado.

Asimismo, IU cree que "es necesario abrir una reflexión sobre la protección del patrimonio cultural y monumental frente a emergencias de estas características".

"El hecho de que se tuviera que actuar de urgencia para evacuar piezas y bienes históricos del Monasterio de San Juan de la Peña plantea una pregunta que merece respuesta: ¿Cómo es posible que uno de los principales símbolos históricos de Aragón no dispusiera de planes de contingencia suficientemente conocidos y preparados para afrontar amenazas de esta magnitud?".

"La protección del patrimonio no puede depender exclusivamente de la improvisación, por eficaz que haya sido la actuación de los profesionales que intervinieron", ha dicho Guerrero.

Por todo ello, Izquierda Unida considera que, en el inicio del próximo periodo de sesiones, se debería constituir una Comisión de investigación en las Cortes de Aragón para esclarecer el origen del incendio, evaluar las medidas de prevención existentes, analizar la gestión de la emergencia, revisar la protección del patrimonio amenazado y determinar qué cambios son necesarios para evitar que una situación semejante vuelva a producirse.