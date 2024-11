Izquierdo (PAR) no apoyará la reforma del mapa sanitario si se reduce el tiempo de atención en el territorio o los PAC

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, no apoyará la reforma del mapa sanitario si se reduce "un solo minuto" el tiempo de atención a los pacientes en el territorio o en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

En rueda de prensa, este viernes, Izquierdo ha señalado que el PAR reclama desde hace tiempo la reforma del mapa sanitario y ha puesto una condición para sumarse: "No habrá ni un solo municipio de Aragón que pierda ni una sola hora de atención presencial y, si es así, el PAR estará radicalmente en contra".

"Somos conscientes de las dificultades que existen para la atracción de profesionales", ha continuado el diputado del PAR, recordando que el Pleno de las Cortes aprobó, en la última sesión, una proposición no de ley de este partido para solicitar al Gobierno de España que agilice la homologación de títulos sanitarios de ciudadanos extranjeros residentes en España. "Pocos días después el Ministerio de Sanidad ha recogido ese guante", ha apostillado.

El PAR está dispuesto a mejorar el mapa sanitario "en equipo", pero "no a ver cómo las zonas rurales sufren algún tipo de merma ocasionada por la falta de profesionales", ha avisado Alberto Izquierdo, aseverando que "la asistencia ya es escasa en el medio rural" y que "el territorio no debe sentir, una vez más, que los servicios no se prestan con equidad".

Ha emplazado a "generar el clima, el mapa y la norma necesaria para conseguir atraer más profesionales y que no haya ni una sola vacante" porque "el territorio no puede ser el pagano de estas circunstancias". El PAR estudiará las propuestas de reforma del mapa sanitario y pondrá encima de la mesa "una opción con una visión aragonesista y de equidad", ha añadido Izquierdo.

"Si se respeta, se mantiene e, incluso, se mejora la atención presencial en cualquier punto de Aragón, defenderemos esta modificación, si no, estaremos en contra no nos dolerán prendas para criticar cualquier cambio a peor", ha concluido.