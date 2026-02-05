Izquierdo (PAR) reclama un nuevo centro de salud en Daroca (Zaragoza)

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, junto a miembros de la formación. - PAR

DAROCA (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado este jueves en Daroca un nuevo Centro de Salud para este municipio zaragozano que permita ofrecer a sus vecinos una atención sanitaria de calidad.

Izquierdo ha visitado Daroca dentro de su recorrido electoral por el territorio aragonés. Allí se ha acercado a una mesa informativa del PAR acompañado por Juan Carlos Agustín, María Lina Hernando, Francisco Javier Lorente y Ana Isabel Montejano, todos ellos candidatos por la provincia de Zaragoza en las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

"Hoy venimos a Daroca a reclamar eso que el Partido Aragonés pide siempre: los mismos servicios públicos de calidad para todos los aragoneses, vivan donde vivan", ha asegurado Izquierdo.

El candidato ha subrayado que esta localidad necesita un nuevo Centro de Salud porque "el que hay se cae a trozos" y ha criticado también que el Gobierno autonómico "tiene conocimiento de esta situación y hasta ahora no ha hecho nada".

Por ello, ha anunciado que, desde el PAR, no sólo van a reclamar, sino que si son "determinantes" tras los comicios, incluirán esta proyecto en los próximos presupuestos.

"Haremos lo posible para que Daroca tenga un nuevo centro de salud, que es lo que merece para que todos sus servicios sanitarios estén en el mismo lugar", ha apuntado.

"Los vecinos de Daroca también son aragoneses y para el Partido Aragonés, son lo primero", ha concluido.

