Jaca acogerá en marzo los XVI Juegos Europeos de Invierno de Deporte de Empresa con más de 2.000 asistentes

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaca (Huesca) acogerá del 4 al 8 de marzo de 2026 la XVI edición de los Juegos Europeos de Invierno de Deporte de Empresa. El municipio ha sido elegido por la Federación Europea de Deportes de Empresa para albergar este evento que reunirá a más de 2.000 deportistas y acompañantes procedentes de 33 países.

La directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, el presidente del Comité Organizador y de la Asociación Aragonesa de Deporte Laboral, Fernando Fabra, y la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, han dado a conocer este lunes en rueda de prensa los European Company Winter Sport Games - Jaca 2026, que disputarán las competiciones en doce disciplinas en el municipio oscense y en las estaciones de Astún y Candanchú.

Para las empresas participantes en la competición, será una oportunidad única para fomentar y reforzar el sentimiento de pertenencia, cohesión, resiliencia, coordinación, comunicación y trabajo en equipo de sus trabajadores, en un entorno idílico, ya que Jaca y el Pirineo aragonés se han convertido en uno de los destinos turísticos más completos y atractivos de todo el territorio nacional.

Para la directora general de Deporte, Cristina García, los European Company Sport Winter Games serán "una fantástica plataforma para fortalecer el turismo, la economía local y la proyección internacional de Aragón".

Además, la competición será "una celebración del esfuerzo, la superación y los valores que hacen grande al deporte", ha señalado la directora, para destacar que el evento combina deporte y naturaleza y permitirá a los participantes disfrutar "de la belleza de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía y patrimonio cultural".

Por su parte, el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha afirmado que en la ciudad "nos sentimos privilegiados de ser los anfitriones de este evento que reúne a tantos profesionales del sector laboral, unidos por el espíritu deportivo, la convivencia y la pasión por la actividad física".

Ha resaltado que el municipio dispone de instalaciones deportivas "de primer nivel" y ha recordado que la localidad está "acostumbrada" a acoger citas deportivas nacionales e internacionales, por lo que ha estimado que los 'Winter Games' serán "una experiencia inolvidable".

El presidente del Comité Organizador y de la Asociación Aragonesa de Deporte Laboral y de Empresas, Fernando Fabra, ha agradecido al presidente de la Federación Europea de Deportes de Empresa y al comité ejecutivo conceder a Aragón la celebración de estos juegos europeos de invierno en Jaca, así como a las instituciones, entidades y empresas colaboradoras su esfuerzo y colaboración para hacerlos posibles.

La directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, ha subrayado que la entidad dijo "sí" a este evento porque "nos gusta apadrinar todas las iniciativas que tienen peso y que aportan al territorio", y ha considerado que estos juegos serán un éxito.

DEPORTES

Los juegos se disputarán del 4 al 8 de marzo y los participantes competirán en las disciplinas de esquí alpino, curling, esquí nórdico, baloncesto, snowboard, fútbol sala, fútbol 7 y hockey hielo.

En esquí alpino se organizarán slalom y gigante masculino y femenino y slalom equipos; en esquí nórdico, 5 y 10K femenino, 10 y 20K masculino, relevos 3x5 kilómetros femeninos y 3x10 km masculinos; en hockey, 6x6 y 3x3; en baloncesto, 5x5 y 3x3; y en fútbol sala y fútbol 7 se ha programado fase de grupos y fase final.Participarán deportistas desde los 16 a más de 60 años, divididos en categorías por tramos de edad.

La inscripción es de 150 euros para los deportistas que compitan en deportes de nieve, e incluye forfait para tres días y seguro de accidente en pistas; y de 50 euros para quienes no compitan en deportes de nieve.

Los acompañantes se podrán inscribir por 25 euros, precio que incluye la participación en la ceremonia de apertura y de clausura y el transporte público gratuito desde los hoteles hasta las estaciones de esquí en los horarios establecidos por la organización, así como la asistencia a los eventos especiales que se organicen.