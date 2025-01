Jaulín entrega los Premios en Defensa de la Naturaleza al CPEE Rincón de Goya, José Luis Simón y Proyecto Akua

JAULÍN (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

El pueblo de Jaulín (Zaragoza) se ha dado cita este sábado en el pabellón municipal para arropar la entrega de los XLIV Premios en Defensa de la Naturaleza, que han reconocido la labor y las trayectorias del Colegio Público de Educación Especial Rincón de Goya de Zaragoza, el catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón; y Proyecto Akua, dedicado al ecoturismo activo en la Sierra de Guara (Huesca).

El acto, convertido en todo un evento social en la localidad de la Comarca Central, ha sido conducido por la periodista Laura Mateo --presentadora de 'Jotalent, los ensayos' y 50% de @desvergonzaus-- y ha contado con la asistencia del director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Alfonso Calvo; el jefe de sección de Especies Catalogadas del Ejecutivo autonómico, Rafael López del Río; y los presidentes de las comarcas Central, José Miguel Ezquerra; y de Belchite, Carmelo Pérez, además de la alcaldesa de Jaulín, María Pilar Burdío.

También han estado presentes el alcalde de Letux y diputado en la DPZ, Miguel Sanz; y la también diputada provincial y concejal de Villamayor de Gállego, Marta Mayoral, además de regidores de varios consistorios de la mancomunidad Bajo Huerva y de otros pueblos de la Comarca Central.

Los premios 'Jaulín en Defensa de la Naturaleza' nacieron con el propósito de reconocer la iniciativas ejemplares en materias como la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible a raíz de recibir la localidad zaragozana el Premio Nacional de Medio Ambiente por haber recuperado la antigua balsa milenaria y haber creado con la ayuda de los vecinos un parque botánico en lo que antes fue un vertedero.

En esta edición, Jaulín ha premiado al Colegio Público de Educación Especial Rincón de Goya de Zaragoza, por haber puesto en marcha proyectos que "conjugan el cuidado del entorno natural con la educación inclusiva y transformadora".

Al frente de la iniciativa del CPEE Rincón de Goya, Premio Aragón Medio Ambiente 2024, está desde 2023 su directora, Mónica Javierre, quien ha reconocido la "sorpresa y la emoción" que le causó recibir la carta de concesión del galardón, que asegura haber colocado en el corcho de la sala de profesores del centro y se la ha enviado a todos los padres: "No conocía el premio, pero me puse a investigar y me pareció una pasada que se hubieran fijado justo en nosotros porque somos un cole tan pequeñito, con tan poquitas criaturas con discapacidad, y ha habido premiados espectaculares, que para nosotros ha sido un impulso muy grande".

Por su parte, el catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón, también Premio Aragón Medio Ambiente en 2022, ha recibido este reconocimiento por su "incansable" labor en la defensa del medioambiente a través de sus investigaciones, acciones divulgativas y su ejemplo personal, con los que "ha conseguido concienciar a numerosas personas y entidades sobre la importancia de proteger el entorno y gestionar responsablemente los recursos naturales".

Tras bajarse del escenario, Simón ha agradecido el galardón, que ha agradecido con "ilusión" por "la tradición" de Jaulín en reconocer y valorar el medioambiente" y por el hecho de que su figura encarna "la de muchos investigadores que nos dedicamos a la defensa del medioambiente desde el conocimiento científico de la realidad y entendiendo que ese conocimiento que aportamos sirve luego a los activistas, a la ciudadanía, para tener buenos argumentos para defenderlo".

Por último, el tercer premio lo ha recogido Mónica del Río, de Proyecto Akua, empresa de ecoturismo activo en la Sierra de Guara (Huesca) de la que se ensalza su "compromiso, creatividad e impacto positivo para construir un futuro más respetuoso con los recursos naturales".

Del Río se ha mostrado "enormemente orgullosa" por haber recibido este reconocimiento que no esperaban: "No sabíamos que alguien nos había propuesto, así que también agradecemos a esa persona anónima que nos haya propuesto y nos hace muchísima ilusión recibir el reconocimiento por nuestra labor de educación ambiental y de intenso trabajo de pasión por la naturaleza, guiando a familias, grupos y amigos", ha finalizado.