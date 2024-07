Javier Lambán (PSOE), dispuesto a alcanzar "pactos de enjundia" con Azcón sin ser "una muleta sustitutiva de VOX"

ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este martes que su partido está dispuesto a alcanzar "pactos de enjundia" con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien desde la semana pasada preside el Ejecutivo con una minoría de 28 escaños de 67 en las Cortes autonómicas. Ha dejado claro que el PSOE no será "una muleta sustitutiva de VOX".

En relación a estos "pactos de enjundia", Lambán ha mencionado materias como la sanidad, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno de Aragón actúa con "prepotencia" pese a "la mano tendida" del PSOE, realizando "una política de ruido".

Javier Lambán ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado "el Gobierno desquiciante de Azcón" y ha puesto de relieve "la falta de respeto entre los socios" de gobierno, PP y VOX, en alusión a la abrupta ruptura de la coalición en Aragón y otras comunidades la semana pasada, lo que a Lambán le preocupa "mucho" porque "es un factor de inestabilidad de libro" para la región.

Ha aseverado que los partidos que se acercan al PP de Azcón como socios "acaban en el desguace" y que "hay quienes tienen habilidades especiales para proponer la deserción" a miembros de otros partidos

A su parecer, VOX es "un accidente desgraciado en la historia política de España" porque "incluso para sus propios intereses se han equivocado", lo que ha celebrado "con alborozo", enfatizando que "los ciudadanos están parando a la extrema derecha, no como en Francia e Italia, donde la extrema derecha es mayoritaria en la derecha o en el país", haciendo notar que en España PP y PSOE concentran el 64 por ciento de los votos, de forma que España se puede gobernar "desde la centralidad", aunque "otra cosa es que los políticos estén tan ensimismados, que nos miremos tanto el ombligo, que no estemos a la altura". "El problema de la política española no son ni los jueces ni los periodistas, somos los políticos".

Por otra parte, Lambán ha expresado su sorpresa por "el tono autoritario, altivo y poco respetuoso" del jefe del Ejecutivo autonómico con el PSOE, que ha sido "uno de los soportes claves de la gobernabilidad de la Comunidad, clave en la buena marcha de la Comunidad en su conjunto". Las entrevistas periodísticas realizadas a Azcón tras la ruptura con VOX le han "sobrecogido" por "el desdén, la falta de respeto y la desconsideración hacia el PSOE", advirtiendo Lambán de que el PSOE "defiende su independencia con uñas y dientes, encaja los golpes a pesar de que son injustos".

Sobre la posibilidad de que Azcón, ahora en minoría en el Parlamento regional, convoque elecciones autonómicas anticipadas, Lambán ha sido claro: "Conocemos bastante el paño y a los personajes" y "si Azcón ve que puede salir bien de las elecciones, habrá elecciones, pero si ve que no le van a salir, no habrá elecciones" ya que "se guía por su exclusivo interés y por el interés de su partido".

En el caso de que Azcón convoque los comicios "el PSOE estará preparado y tendrá candidatos y candidatas con suficientes garantías sin que tenga que venir nadie de fuera de Aragón para resolvernos la papeleta".

El dirigente socialista ha hecho notar que "es la primera vez que un partido no tiene un acuerdo para disponer, al menos, una mayoría parlamentaria" y ha recordado que en su primera legislatura (2015-2019) él gobernó en minoría –-con CHA-- inicialmente y después con el cuatripartito: "A mí no se me ocurre de qué otra manera puede ofrecer un gobernante a la ciudadanía estabilidad que tener los votos suficientes todos los días para que las leyes y las políticas salgan adelante".

"Es francamente preocupante lo que ha ocurrido", ha continuado Lambán, quien ha observado que no solo se ha roto el acuerdo de legislatura PP-VOX, sino que se ha producido "una crisis en toda regla" desencadenada por Azcón al cesar a "dos consejeras fundamentales", la titular de Educación, Claudia Pérez Forniés, quien ahora dirige otra cartera, y la de Presidencia, Tomasa Hernández, también en otro Departamento.

"Eso tampoco había ocurrido jamás y demuestra improvisación, haber dedicado poco tiempo a preparar el Gobierno" que Azcón prioriza "las políticas de gestos y anuncios, la confrontación y no el trabajo bien hecho".

VIENTO DE COLA

"El Gobierno de Azcón tiene un viento de cola formidable", ha considerado Lambán, destacando que el Ejecutivo cuenta con un Presupuesto "como nadie había tenido antes", aunque "otra cosa es si puede hacer un Presupuesto" ahora, sin una mayoría en las Cortes.

También ha dicho que "tiene la inercia de la herencia recibida y del aprovechamieno de las políticas del Gobierno en relación con Cataluña", pero "sigue con la política de los gestos, de fiarlo todo a la publicidad, están siendo fieles intérpretes de su ADN y están empezando a quebrantar los servicios públicos, introduciendo a Aragón en la senda de la mediocridad".

A juicio del secretario general del PSOE, el Gobierno de Jorge Azcón pretende "horadar y perjudicar al adversario", mencionado casos como la política energética, "la gallina de los huevos de oro", respecto de la que Azcón "se ha dedicado a crear una Comisión de investigación e hizo una durísima campaña electoral contra mí, anunciando cuestiones penales y toda clase de atrocidades".

"Yo dije que no había nada que investigar, pero han pasado meses de debate y hay que tomar muchas iniciativas, hay que legislar, hay que hacer y no limitarse exclusivamente a la propaganda", ha manifestado.

Para el número uno del PSOE aragonés, "Aragón está en una situación difícil como consecuencia de la imprevisión, la frivolidad, la manera de Azcón de entender la política", mientras el PSOE está "fuerte" y "va creciendo, se va asentando como alternativa y no va a permitir que se interfieran obstáculos en su camino para volver a recuperar su Gobierno en 2027".