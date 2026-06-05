La Jefatura Superior de Aragón participa en una operación contra ciberdelincuentes en Almería

Un agente de la Policía Nacional participa en la Operación 'Labradores' contra la ciberdelincuencia. - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delitos Tecnológicos y Fraudes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón ha participado en la Operación 'Labradores', contra ciberdelincuentes, que se ha llevado a término en Almería.

La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres varones como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, tras detectar una evolución especialmente sofisticada del conocido método de smishing y vishing financiero, en el que los autores no se limitaban a obtener los datos bancarios de las víctimas por vía telefónica, sino que llegaban a desplazarse físicamente hasta sus domicilios haciéndose pasar por empleados de la entidad bancaria para recoger sus tarjetas de crédito.

La investigación ha permitido acreditar, por primera vez en este tipo de actuaciones desarrolladas por el Grupo VI de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, un salto cualitativo en el modus operandi de los ciberdelincuentes, que habrían incorporado una fase presencial para reforzar la credibilidad del engaño, neutralizar las sospechas de la víctima y hacerse con el control material de las tarjetas bancarias.

Los arrestados son tres varones de nacionalidad española, dos de ellos almerienses y un tercero natural de Tarragona, a quienes se atribuye una estructura funcional en la que cada integrante asumía un papel concreto: captación y manipulación telefónica de la víctima, recogida física de las tarjetas, extracción de efectivo en cajeros, compras fraudulentas en establecimientos y retirada de dispositivos tecnológicos adquiridos con cargo a las cuentas bancarias de los perjudicados.

Los hechos se iniciaron el pasado 27 de mayo, cuando una víctima recibió un mensaje SMS en el que se le alertaba de un supuesto cargo no autorizado en una de sus tarjetas.

Acto seguido, recibió una llamada telefónica de una persona que decía pertenecer al departamento de seguridad de su entidad bancaria y que, durante más de una hora, le fue dando instrucciones para supuestamente cancelar la operación fraudulenta.

En el transcurso de esa conversación, el falso empleado bancario convenció a la víctima de que debía anular sus tarjetas. Para ello le indicó que otro trabajador de la entidad se personaría en su domicilio para recogerlas.

Minutos después, un joven acudió a la vivienda, se identificó verbalmente como empleado del banco y logró que la víctima le entregara dos tarjetas bancarias, que comenzaron a ser utilizadas de manera inmediata.

Con esas tarjetas se realizaron reintegros en efectivo, compras en comercios y operaciones a través de Bizum por un importe total de 6.377,10 euros. Una de las tarjetas fue intervenida horas después en poder de uno de los detenidos, cuando trataba de adquirir dos teléfonos móviles de alta gama en un establecimiento comercial de Almería por valor de 2.328 euros.

La actuación policial se inició precisamente cuando los agentes fueron comisionados para acudir a dicho establecimiento, donde el personal de la tienda había detectado la presencia de un varón que intentaba pagar los terminales con una tarjeta bancaria a nombre de un tercero.

Además, la gerente reconoció al mismo individuo como la persona que semanas antes había retirado otros dispositivos electrónicos de alto valor, operación que ya estaba siendo investigada por el Grupo de Delitos Tecnológicos y Fraudes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

PARTICIPACIÓN DE LA JEFATURA DE ARAGÓN

A partir de ese momento, el Grupo VI de Ciberdelincuencia de Almería cruzó la información aportada por la plantilla de Zaragoza, los movimientos bancarios, las grabaciones de cajeros automáticos y las imágenes de establecimientos comerciales.

El análisis permitió relacionar a los investigados con una estafa previa cometida contra otra víctima, en la que se habrían realizado cargos en una tienda online de tecnología por valor de 5.650 euros y retirado presencialmente varios terminales móviles en Almería.

La investigación permitió identificar a los tres integrantes del grupo. El primero fue detenido en el establecimiento comercial cuando intentaba efectuar la compra fraudulenta.

El segundo fue arrestado al día siguiente en Almería, tras establecer los agentes un dispositivo en torno a su domicilio, al comprobar que habría sido la persona encargada de acudir a la vivienda de la víctima para hacerse pasar por empleado bancario y recoger físicamente las tarjetas.

Durante las gestiones practicadas, los agentes intervinieron once teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, cajas vacías de terminales telefónicos, facturas, tickets de compra, auriculares y una tarjeta bancaria.

Parte de estos efectos pudieron ser vinculados con los dispositivos adquiridos fraudulentamente en la estafa investigada en Zaragoza y con las compras realizadas en Almería con cargo a la cuenta de la segunda víctima.

El tercer investigado, considerado por los agentes como una pieza relevante dentro de la estructura, no pudo ser localizado en un primer momento, por lo que se estableció unarequisitoria policial para su búsqueda, detención y personación.

A este detenido le constaban, además, cuatro requisitorias judiciales en vigor por delitos de estafa dictadas por órganos judiciales de Cáceres, Montijo, Puente Genil y Santander.

La detención de este tercer varón se produjo después de que los investigadores tuvieran conocimiento de que podía encontrarse en las inmediaciones del domicilio de otro de los arrestados para recoger sus pertenencias, entre las que se encontraban diversos efectos intervenidos posteriormente.

Al ser localizado por los agentes, el investigado intentó zafarse y emprendió la huida a pie, iniciándose una persecución por la vía pública. La intervención resultó especialmente exigente para los policías actuantes, que lograron darle alcance y reducirlo mediante el uso de la fuerza mínima imprescindible, ya que ofrecía resistencia activa a la detención.

La rápida actuación de los agentes permitió neutralizar la huida sin que se produjeran daños físicos. Al principal investigado le constan numerosos antecedentes policiales por hechos relacionados con estafas, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo organizado, reclamaciones judiciales, robos con fuerza y allanamiento de morada.

A otro de los detenidos le consta una reseña previa por lesiones, mientras que el tercero carece de antecedentes policiales. Los tres arrestados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Almería, Sección de Instrucción, Plaza 1 en funciones de guardia, decretándose su libertad provisional.

La Policía Nacional recuerda que ninguna entidad bancaria solicita por teléfono las claves de acceso a la banca online, los datos completos de las tarjetas ni envía empleados al domicilio para recoger físicamente tarjetas bancarias.

Ante cualquier llamada de este tipo, se recomienda colgar de inmediato, no facilitar datos personales o bancarios y contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales.