Jorge Azcón quiere "una oposición que anteponga los intereses de Aragón al interés personal de Pedro Sánchez"

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este miércoles, en el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en las Cortes, que "Aragón necesita una oposición más sensata, más libre y, sobre todo, que anteponga los intereses de Aragón al interés personal de Pedro Sánchez".

Ha intervenido para afirmar que "España sufre una involución constitucional como no se había visto nunca", señalando que "la debilidad extrema del Gobierno central le lleva a humillarse con cesiones inauditas a sus socios independentistas, como el cupo catalán y la condonación de la deuda, para escarnio de la gran mayoría de españoles", lo que "muchos socialistas reconocen en privado".

"Es una realidad que amenaza los principios básicos de unidad, igualdad, solidaridad y legalidad, que sustentan desde 1978 nuestra convivencia democrática", lo que "hasta hace poco defendía el PSOE en esta cámara y, desde hace medio año, han decidido unir su discurso y su suerte a la de Pedro Sánchez".

Azcón ha avisado de que "la subordinación sin fisuras a su líder ha roto décadas de acuerdos mayoritarios en este Parlamento que respondían al sentir general de los aragoneses para defender cuestiones tan básicas como una financiación justa para la Comunidad".

Ha lamentado que "ahora, cuando el Gobierno central adopta iniciativas marcadas por los enemigos de España que perjudican a nuestra Comunidad, el PSOE aragonés cierra filas con Sánchez y se olvida del interés de los aragoneses".

CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO

Jorge Azcón seguirá defendiendo el Estatuto y la Constitución, aseverando: "No hay mayor hito en nuestra historia que la formación y el impulso de la nación española; somos mejores y más fuertes cuando avanzamos unidos desde la guía de los principios rectores de la democracia que entre todos alumbramos hace 47 años".

El Gobierno de Aragón no va a cejar en "la defensa política, social, legal y judicial de este bien común supremo de convivencia que representa la Constitución, que es también la fuente jurídica de nuestro autogobierno: No hay mejor proyecto posible para nuestro futuro que seguir construyendo una España democrática, basada en la unidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad".