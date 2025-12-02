Julio Calvo (Vox) insiste en la apertura de una farmacia en Arcosur porque es una "necesidad" del distrito

Archivo - Farmacia - AIC - Archivo

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha insistido en la apertura de una farmacia en Arcosur a argumentar que es una "necesidad" de este distrito del sur de la ciudad.

"Nos parece decepcionante que por parte del equipo de gobierno se desconozcan las necesidades de los vecinos de los diferentes barrios de Zaragoza. La alcaldesa de Zaragoza tiene una responsabilidad, que es identificar estas necesidades y tratar de solucionarlas", ha sintetizado Calvo.

Así, le ha pedido a Natalia Chueca algo "muy sencillo", que pasa porque se reúna con el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero; y con el presidente del Colegio de Farmacéuticos para que, entre las tres entidades, se busque una solución para la carencia de una farmacia en Arcosur.

En la actualidad, en el Distito Sur hay tes en Valdespàrtera, dos en Rosales del Canal, una en Montecnaal y ninguna en Arcosur, ha detallado Calvo.

En rueda de prensa, Calvo ha avanzado que desde Vox seguirán presentando iniciativas para que salga adelante la instalación de una farmacia en el barrio de Arcosur.

Julio Calvo ha recordado que en el pasado pleno municipal, Vox presentó una moción instando al equipo de gobierno a tomar medidas para que se pudiera instalar una farmacia en Arcosur y todo el Distrito Sur en su conjunto porque es una "demanda importante" de los vecinos, ya que la más próxima está situada a unos dos o tres kilómetros.

"Eso es lo mismo que si un vecino de Zaragoza que vive en el entorno de la plaza del Pilar se tuviera que desplazar hasta el paseo Cuéllar, por ejemplo, a comprar una caja de ibuprofeno", ha comparado.

Ha lamentado que el PP votara en contra de la iniciativa que defendió en el pleno y para los vecinos de Arcosur la respuesta del equipo de gobierno "fue absolutamente decepcionante".

UN BARRIO EN FUERTE CRECIMIENTO

Calvo ha recordado que recientemente se ha firmado un protocolo entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y los promotores y la Junta de Compensación de Arcosur para, precisamente, acelerar el crecimiento de ese barrio, de modo que la construcción de viviendas y las demandas de servicios van a seguir creciendo a lo largo de este tiempo.

"No puede ser que un vecino tenga que desplazarse tres kilómetros, como digo, para poder acceder a un medicamento. Nosotros vamos a seguir insistiendo y a presentar nuevas mociones en este sentido para que por parte del equipo de gobierno se asuma esta necesidad de los vecinos y la consideren como propia y se pongan a trabajar", ha concluido Julio Calvo.