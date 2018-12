Juste (PP) afirma que el Gobierno aragonés "toma el pelo a los municipios" con las ayudas contra la despoblación

Publicado 17/12/2018 17:47:38 CET

TERUEL, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Teruel, Joaquín Juste, ha manifestado que el Ejecutivo de Javier Lambán "toma el pelo a los municipios" con las ayudas contra la despoblación. En este sentido, Juste ha argumentado que la resolución de estas ayudas "con escaso plazo para su ejecución y justificación de las mismas se ha convertido, muy a pesar de los municipios del territorio, en una costumbre del Gobierno de Aragón.

Joaquín Juste y el secretario general de la formación, Jesús Fuertes, han expuesto en una rueda de prensa, que si el pasado mes de noviembre eso ha sido lo que ha pasado con la convocatoria para subvencionar actuaciones en materia de eficiencia y ahorro energético, ahora le ha tocado el turno a las dedicadas al desarrollo de las directrices especiales de política demográfica y contra la despoblación.

"Esta ineficacia en la tramitación ha llevado a muchos pueblos a

tener que renunciar a estas actuaciones. Para Juste, el Ejecutivo regional y la consejería encabezada por José Luis Soro, "ponen al borde de la legalidad a secretarios, alcaldes y ayuntamientos".

Según los plazos normales de tramitación de este tipo de expedientes, ha agregado, "o los alcaldes cometen algún tipo de irregularidad o no se pueden ejecutar estas ayudas si no has realizado la obra antes de saber si te la conceden", un hecho que "en la mayoría de los casos no es así porque los pueblos pequeños dependen de la concesión de las mismas para poder realizarlas", ya que su economía "no les posibilita acometerlas por sí solos si no cuentan con el respaldo económico del

Gobierno de Aragón".

Juste se ha preguntado "qué ha hecho el Gobierno de Aragón en esta materia", y ha apuntado que le gustaría saber los motivos de por qué no resuelven con el tiempo suficiente ya que o lo hacen para cumplir el objetivo de déficit y que no se gaste esa partida, o nos toman por tontos", ha indicado el presidente del PP de Teruel.

"AYUDAS INEJECUTABLES"

El presidente del PP turolense ha calificado estas subvenciones como

"ayudas inejecutables" porque "no se puede publicar en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 14 de diciembre y tener que estar justificadas el día 15 de diciembre". Joaquín Juste ha resaltado que "es materialmente imposible acometer las actuaciones".

Juste ha afirmado que tras una convocatoria decretada el 25 de julio y publicada el 27 de agosto en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), ampliándose la partida inicialmente prevista de 850.000 euros en 1.650.000 euros, "a principios del mes de diciembre recibieron los ayuntamientos una llamada advirtiéndoles de la posibilidad de recibir esta ayuda, que en algunos casos no fue respaldada posteriormente con el listado de beneficiarios".

Desde el PP de Teruel han continuado diciendo que "no fue hasta el pasado 11 de diciembre cuando los ayuntamientos recibieron una comunicación vía telemática con la adjudicación de las ayudas, publicándose la resolución en el BOA el pasado 14 de diciembre, justo un día antes del final del plazo de ejecución. No así el de justificación, que fue ampliado hasta el próximo 21 de diciembre".

Asimismo, Juste ha subrayado que, según las cifras extraídas de la resolución de las ayudas, de los 1,18 millones de euros que están destinados a la provincia de Teruel, "el PSOE es beneficiario a través de sus ayuntamientos de 513.262,30 euros, frente a los 178.487,32 euros de consistorios cuyos alcaldes son del Partido Popular".

"Supongo que también habrá sido por casualidad y no habrá habido ningún tipo de desequilibrio", ha apostillado el presidente de los populares turolenses, quien ha recordado que la formación que dirige es la que más alcaldes posee en la provincia.